Вырастут примерно на 50%: в России подготовили изменения по налогам
- В России планируют добавить 2% пенсионный платеж к налогам для самозанятых лиц, что приведет к росту налогообложения на 50%.
- Эта инициатива направлена на покрытие бюджетного дефицита, вызванного расходами на войну с Украиной и падением доходов.
В России стремятся взимать 2% с дохода самозанятых лиц. Таким образом Кремль стремится решить проблемы в бюджете страны.
Как в России планируют изменить ситуацию с налогами?
Причина ее возникновения – потеря доходов и расходы на полномасштабную войну с Украиной, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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Дело в том, что сейчас самозанятые россияне платят 4% налога при работе с физическими лицами и 6% налога – при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Теперь к этому хотят добавить еще 2% - якобы пенсионный платеж. То есть в среднем речь идет о росте налогообложения для этой категории лиц примерно на 50%.
На самом деле цель этой инициативы – не социальная справедливость, а попытка закрыть бюджетную "дыру", которая образовалась из-за падения доходов и огромные расходы на войну против Украины,
– отметили в ЦПД.
Таким образом страна-агрессор пытается заставить платить даже тех своих граждан, которые не имеют официального трудоустройства, но хоть как-то зарабатывают деньги. Это может привести к росту теневых доходов в стране или отказа от статуса самозанятого.
Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, российские власти придумывают, как переложить финансовые проблемы, вызванные войной против Украины, на плечи собственных граждан. И это вместо реформ, поддержки бизнеса бизнеса или сокращения военных расходов.
Обратите внимание! Ранее Москва уже повышала государственные сборы для автовладельцев и мигрантов, а также активизировала репрессивные проверки и взыскание штрафов с бизнеса.