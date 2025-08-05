В России стремятся взимать 2% с дохода самозанятых лиц. Таким образом Кремль стремится решить проблемы в бюджете страны.

Как в России планируют изменить ситуацию с налогами?

Причина ее возникновения – потеря доходов и расходы на полномасштабную войну с Украиной, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Дело в том, что сейчас самозанятые россияне платят 4% налога при работе с физическими лицами и 6% налога – при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Теперь к этому хотят добавить еще 2% - якобы пенсионный платеж. То есть в среднем речь идет о росте налогообложения для этой категории лиц примерно на 50%.

На самом деле цель этой инициативы – не социальная справедливость, а попытка закрыть бюджетную "дыру", которая образовалась из-за падения доходов и огромные расходы на войну против Украины,

– отметили в ЦПД.

Таким образом страна-агрессор пытается заставить платить даже тех своих граждан, которые не имеют официального трудоустройства, но хоть как-то зарабатывают деньги. Это может привести к росту теневых доходов в стране или отказа от статуса самозанятого.

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, российские власти придумывают, как переложить финансовые проблемы, вызванные войной против Украины, на плечи собственных граждан. И это вместо реформ, поддержки бизнеса бизнеса или сокращения военных расходов.

Обратите внимание! Ранее Москва уже повышала государственные сборы для автовладельцев и мигрантов, а также активизировала репрессивные проверки и взыскание штрафов с бизнеса.