Более 3 миллиардов гривен в бюджет: ОККО заплатила налоги за 2023 год
Источник:ОККО
Сеть АЗС ОККО заплатила за первый квартал 2023 года солидный налог. Для сравнения, он составляет 0,51% всех поступлений в сводный бюджет Украины за этот период.
Сколько ОККО заплатило за I квартал 2023 года
В целом сеть АЗС ОККО перечислила в бюджет Украины 3,231 миллиарда гривен за первые четыре месяца 2023 года. Это на 80,5% больше, чем в первые месяцы 2022 года.
Из них 837 миллионов гривен приходится на налоги от операционной деятельности:
- налог на прибыль;
- НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте);
- розничный акциз;
- налог на доходы физических лиц;
- военный сбор;
- плата за землю;
- сбор на обязательное государственное пенсионное страхование
Остальную сумму, а именно 2,394 миллиарда гривен ОККО оплатила при импорте товаров.
Каждая уплаченная гривна в бюджет - это дополнительные средства на укрепление армии, восстановление инфраструктуры и на социальную поддержку. Поэтому мы мобилизуем все ресурсы, чтобы продолжать развивать бизнес, работать еще более эффективно, приближать победу и поддерживать своих. И речь здесь не только об уплате налогов – это аксиома, но и о постоянной вовлеченности компании в различных инициативах, направленных на помощь ВСУ и потерпевшим от войны украинцам.
– прокомментировал вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.
Также в компании отмечено, что за каждый литр горючего уплачено 2,28 гривны налогов с операционной деятельности. Год назад, в I квартале 2022 года этот показатель составлял 1,40 гривны на 1 литр.
Как Украине удается покрывать дефицит в бюджете
- Об этом 24 Канала рассказала Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа. По ее словам, значительно выросли оборонные расходы, из-за чего другие сферы находятся в дефиците.
- Помощь от западных партнеров Украине поступает регулярно. Сейчас ситуация с украинским бюджетом полностью контролируется, несмотря на то, что в 2023 году ситуация с 2022 года существенно не изменилась.
- Каждую вторую гривну украинского бюджета мы тратим на нужды обороны. Фактически, есть оборонные расходы, которые равны общим расходам до полномасштабного вторжения. Наша расходная часть бюджета выросла вдвое, – отметила Роксолана Пидласса.