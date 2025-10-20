Укр Рус
20 октября, 08:51
По меньшей мере 7 регионов России готовятся к повышению налогов: поможет ли это бюджету

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Семь регионов России планируют повышение налогов, чтобы уменьшить дефицит бюджета, но это может усугубить экономический кризис.
  • Повышение налогов и отмена льгот может негативно повлиять на ІТ-отрасль, приведя к росту цен, сокращение персонала и снижение доходов.

Российские регионы готовятся к повышению налогов и отмене льгот, пытаясь уменьшить дефицит бюджета. Однако это, вероятно, лишь усугубит положение – денег больше не станет, а налоговое давление лишь усугубит кризис.

Где в России повысят налоги?

По меньшей мере 7 регионов начали планировать повышение региональных сборов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Речь идет о:

  • Новосибирске (также планирует отменить понижающий коэффициент при уплате НДФЛ с продажи недвижимости);
  • Оренбургской;
  • Ярославской (также готовятся поднять земельный и имущественный налоги до предельного уровня;
  • Воронежскую;
  • Ульяновскую области (также предложено отменить льготную ставку 1% для малого бизнеса на упрощенной системе);
  • Дагестан;
  • Красноярский край.

В трех регионах вырастет транспортный налог: в Новосибирской области – на 10,9%, в Красноярском крае – более чем на 10%, в Оренбургской – более чем на 30%. В Дагестане и Воронеже также готовят отмену льготной ставки для бизнеса

Причина – острый дефицит региональных финансов. Совокупный дефицит бюджетов субъектов федерации вырос в полтора раза – до 724,8 миллиардов рублей, а количество дотационных регионов выросло с 45 до 68.

Несмотря на запланированное повышение ставок, доходы бюджетов существенно не увеличатся: предприниматели будут искать способы избежать уплаты, а долги – будут расти. Финансовое напряжение уже заставляет власть экономить на всем, даже на том, что до недавнего времени считалось неприкосновенным – выплаты за контракт с Минобороны,
– пишут в разведке.

Как из-за отмены льгот страдает одна отрасль?

Решение об отмене льгот, повышение страховых взносов и возврат НДС на реестровое программное обеспечение повредит IT-отрасли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Предприниматели прогнозируют, что отмена налоговых льгот приведет к росту цен на ИТ-продукты, сокращение персонала и падение доходов компаний в 2 – 3 раза,
– говорится в сообщении.

Таким образом, больше всего пострадают малые и средние ІТ-компании. Дело в том, что им будет трудно выжить в условиях роста налогового давления и жесткой монетарной политики.

Что известно о налогах и бюджете в России?

  • Минфин России предлагает повысить НДФЛ для иноагентов до 30% и ограничить их в налоговых послаблениях и вычетах. Также планируется повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года.

  • Федеральный бюджет России на 2026 год официально признан "военным" с основными расходами на оборону и военно-промышленный комплекс. Российские власти сокращают социальные программы и финансирование регионов, акцентируя на военных потребностях, что свидетельствует о приоритетности войны против Украины.