По меньшей мере 7 регионов России готовятся к повышению налогов: поможет ли это бюджету
- Семь регионов России планируют повышение налогов, чтобы уменьшить дефицит бюджета, но это может усугубить экономический кризис.
- Повышение налогов и отмена льгот может негативно повлиять на ІТ-отрасль, приведя к росту цен, сокращение персонала и снижение доходов.
Российские регионы готовятся к повышению налогов и отмене льгот, пытаясь уменьшить дефицит бюджета. Однако это, вероятно, лишь усугубит положение – денег больше не станет, а налоговое давление лишь усугубит кризис.
Где в России повысят налоги?
По меньшей мере 7 регионов начали планировать повышение региональных сборов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Речь идет о:
- Новосибирске (также планирует отменить понижающий коэффициент при уплате НДФЛ с продажи недвижимости);
- Оренбургской;
- Ярославской (также готовятся поднять земельный и имущественный налоги до предельного уровня;
- Воронежскую;
- Ульяновскую области (также предложено отменить льготную ставку 1% для малого бизнеса на упрощенной системе);
- Дагестан;
- Красноярский край.
В трех регионах вырастет транспортный налог: в Новосибирской области – на 10,9%, в Красноярском крае – более чем на 10%, в Оренбургской – более чем на 30%. В Дагестане и Воронеже также готовят отмену льготной ставки для бизнеса
Причина – острый дефицит региональных финансов. Совокупный дефицит бюджетов субъектов федерации вырос в полтора раза – до 724,8 миллиардов рублей, а количество дотационных регионов выросло с 45 до 68.
Несмотря на запланированное повышение ставок, доходы бюджетов существенно не увеличатся: предприниматели будут искать способы избежать уплаты, а долги – будут расти. Финансовое напряжение уже заставляет власть экономить на всем, даже на том, что до недавнего времени считалось неприкосновенным – выплаты за контракт с Минобороны,
– пишут в разведке.
Как из-за отмены льгот страдает одна отрасль?
Решение об отмене льгот, повышение страховых взносов и возврат НДС на реестровое программное обеспечение повредит IT-отрасли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Предприниматели прогнозируют, что отмена налоговых льгот приведет к росту цен на ИТ-продукты, сокращение персонала и падение доходов компаний в 2 – 3 раза,
– говорится в сообщении.
Таким образом, больше всего пострадают малые и средние ІТ-компании. Дело в том, что им будет трудно выжить в условиях роста налогового давления и жесткой монетарной политики.
Что известно о налогах и бюджете в России?
Минфин России предлагает повысить НДФЛ для иноагентов до 30% и ограничить их в налоговых послаблениях и вычетах. Также планируется повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года.
Федеральный бюджет России на 2026 год официально признан "военным" с основными расходами на оборону и военно-промышленный комплекс. Российские власти сокращают социальные программы и финансирование регионов, акцентируя на военных потребностях, что свидетельствует о приоритетности войны против Украины.