Доходы из местных бюджетов – на оружие, – Шмыгаль

Премьер-министр заявил, что в следующем году налоги с физлиц из местных бюджетов пойдут на закупку техники и собственное производство оружия.

Больше средств на оружие

Денис Шмыгаль, говоря о местных бюджетах во время расширенного заседания местных и региональных властей при Президенте Украины, сообщил, что военный НДФЛ будет идти на оружие для Украины.

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взимается с физических или юридических лиц. Он меняется в зависимости от соответствующего дохода или прибыли.

Следовательно, военный налог будет направлен из местных бюджетов на закупку техники и собственное производство оружия.

Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого Кабинет Министров подал законопроект, которым предлагается, что военный НДФЛ – налог, что государство платит за военных – пойдет на закупку техники и собственное производство оружия,

– говорит министр.

Размер доходов местных бюджетов

По словам Шмыгаля, доходы от военных НДФЛ увеличились в 8 раз за время полномасштабного вторжения.

За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 миллиардов гривен, в то время как в 2021 году – примерно 12 миллиардов гривен.

Более 200 миллиардов гривен останутся в распоряжении местных властей.

Тем общинам, которым объективно не хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию,

– добавил Денис Шмыгаль.

Таким образом, ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 миллиардов гривен больше, чем был в 2021 году до полномасштабного вторжения.