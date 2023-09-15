Більше коштів на зброю

Денис Шмигаль говорячи про місцеві бюджети під час Розширеного засідання місцевих та регіональних влад при Президентові України повідомив, що військове ПДФО йтиме на зброю для України.

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ПДФО (податок на доходи фізосіб) стягується з фізичних або юридичних осіб. Він змінюється залежно від відповідного доходу або прибутку.

Відтак військовий податок направлять з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів. Задля цього Кабінет Міністрів подав законопроєкт, яким пропонується, що військовий ПДФО – податок, який держава сплачує за військових – піде на закупівлю техніки й власне виробництво зброї,

– каже міністр.

Розмір доходів місцевих бюджетів

За словами Шмигаля доходи від військових ПДФО збільшилися у 8 разів за час повномасштабного вторгнення.

За 2023 рік прогнозована сума становитиме понад 96 мільярдів гривень, тоді як 2021 року – приблизно 12 мільярдів гривень.

Понад 200 мільярдів гривень залишаться в розпорядженні місцевої влади.

Тим громадам, яким об’єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію,

– додав Денис Шмигаль.

Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 мільярдів гривень більший, ніж був у 2021 році до повномасштабного вторгнення