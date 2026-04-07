Смягчения не будет: в Раде передумали насчет финмониторинга топ-чиновников

Налоговый комитет Верховной Рады во вторник, 7 апреля, решил убрать противоречивую норму из законопроекта о налогах на международные посылки. Она предусматривала смягчение финансового мониторинга для топ-чиновников.

Почему решили отменить льготы?

Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем заметке в соцсетях.

Речь идет о проекте закона №15112-1, который должен отменить льготы на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Ранее в нем была прописная норма, которая касалась пожизненного статуса национальных публичных деятелей. К таким лицам банки применяют усиленный финансовый мониторинг. А указанная норма предусматривала, что такой мониторинг будет действовать всего лишь 3 года после окончания их полномочий.

Однако во время обсуждений члены Налогового комитета пришли к выводу, что ее необходимо изъять из проекта. Ведь она может нарушать международные обязательства Украины.

Важно! К национальным публично значимым лицам в Украине относят президента, народных депутатов, министров, судей, чиновников, руководителей государственных компаний и других, которые имеют высокий коррупционный риск из-за своей работы. Их банки должны проверять более тщательно.

Какие изменения внесли в законопроект?

Зато Налоговый комитет решил внести другие правки в законопроект о налогообложении международных посылок. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, во время заседания согласились приостановить штрафы для банковских учреждений за некоторые нарушения при финансовом мониторинге национальных публично значимых лиц. Но послабления будут действовать только до того момента, как Украина станет членом Евросоюза.

Такой подход должен облегчить работу банков в работе с такими топ-чиновниками.

То есть банки не будут бояться что-то по ПЭПам нарушить и типа должны стать более адекватны в своем подходе к таким лицам,

– пояснил Железняк.

Заметьте! В Украине статус национальных публично значимых лиц по факту является пожизненным.

Что известно о законопроекте по налогообложению посылок?