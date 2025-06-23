Налоговые игры Трампа могут породить мировой кризис: как это повлияет на Украину

Дональд Трамп взялся за реализацию налоговых и бюджетных изменений. В частности, Белый дом подготовил законопроект на тысячу страниц о налоговых льготах, который официально назвали "Большим красивым законом".

Однако это спровоцировало шквал критики даже от сторонников. В разговоре с 24 Каналом доктор экономических наук Игорь Липсиц подробно объяснил, какие проблемы могут возникнуть в Соединенных Штатах и мире из-за налоговых игр Трампа.

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План Трампа – не сработает

Налоговая реформа – одно из главных предвыборных экономических обещаний Трампа. Впрочем, "большой и красивый" законопроект, который после недель споров с перевесом в один голос одобрила Палата представителей США, может привести к серьезным экономическим проблемам.

То, что богатые станут богаче, а бедные – беднее – это правда. Однако вопрос в другом, действительно ли богатые будут инвестировать больше в США,

– сказал Липсиц.

Схема проста – если Трамп хочет нарастить производство каких-то продуктов и товаров в США, то нужно построить новые заводы и нанять на них рабочих. В то же время уровень безработицы в Штатах довольно низкий, поэтому большой массы людей, которая в поисках работы не наблюдается. К тому же производить товары на территории Соединенных Штатов готовы лишь 2% граждан.

Поэтому план, что сейчас Трамп сделает налоговую реформу и начнется бурный расцвет американской экономики – не сработает,

– подчеркнул экономист.

По его словам, сейчас Трамп просто копирует действия других президентов, в частности Рональда Рейгана, который проводил аналогичную реформу и тогда был рост американской экономики, увеличение конкурентоспособности и тому подобное. Однако за это Рейгану пришлось заплатить ростом государственного долга.

Сейчас ситуация в США также становится очень опасной. Трамп пытается поднять производство, но разваливает финансы. Поэтому попытка президента изменить налоги может привести к страшной финансового бедствия. Тем более в США происходит внутренняя война между президентом и председателем федеральной резервной системы.

В США вообще может быть дефолт, что в дальнейшем повлечет кризис, отток капитала, обесценивание ценных бумаг, падение капитализации американских компаний, разорение пенсионных фондов американцев и страшную социальную катастрофу,

– добавил Липсиц.

Если такой кризис произойдет, то его последствия почувствуют во всем мире. Ведь США это огромный рынок сбыта, если там упадет спрос и не будет возможности покупать товары, то соответственно начнется мировой кризис.

По мнению экономиста, в такой ситуации вряд ли кто-то вспомнит об Украине, ведь всем нужно будет спасать собственную страну и экономику. И денег для поддержки не будет не то, что в США, но и в Европе.