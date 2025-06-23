Первый и теперь основной вопрос, будет ли наземная операция в Иране? Об этом читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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От ответа на этот вопрос будет зависеть абсолютно все. Дональд Трамп уже успел сообщить об "исключительно успешной атаке" на ядерные объекты Ирана, но действительно ли эта атака была эффективной? Положила ли она конец ядерной программе? Готовы ли в самом Иране это признать и дать, например, МАГАТЭ полный доступ к шахтам, лабораториям и другим пазлам ядерной программы, которые "децентрализованы" по всей стране?

Ответ на этот вопрос может дать только два сценария:

полная капитуляция режима аятоллы;

или наземная операция,

или и первое и второе одновременно.

Последствия атаки США по Ирану

Получил ли Трамп тактическое геополитическое преимущество? Конечно, что да. Скорее всего, он именно этого и стремился, перевернув шахматную доску беззубых демократов, действуя по обстоятельствам. Теперь он всегда может сказать: "Иран это не мой Афганистан-2". И, поверьте, начнет говорить это уже в ближайшее время, в очередной раз унижая Джо Байдена, Барака Обаму и других демократов-глобалистов.

Этим он будет давать посыл своему "ядерному электорату", что они сделали правильный выбор, а он оправдает их надежду и чаяния, но нужно еще немного времени.

Здесь ключевое – этой атакой Трамп пытается для себя получить важнейший и невозобновляемый политический ресурс – это время. Именно внутриполитическая стабильность будет его вдохновлять на внешнеполитические победы.

К тактическим последствиям я бы отнес также и другие активные треки Трампа:

"таможенная история" , которая должна пойти значительно динамичнее;

саммит НАТО и принуждение европейцев к "раскрытию кошельков";

демонстрация Путину "сильной руки" и того, что Трамп может не только бесконечно идти на встречу, но и быть очень неудобным оппонентом.

К слову, второе и третье очень взаимосвязанные приоритеты, поскольку они взаимозависимы. Говоря проще, Трамп показывает Путину, что ни провоцировать, ни нападать на страны НАТО не нужно, но, конечно, сохраняется возможность для диалога.

В этом контексте, как определенную компенсацию Путину, я не исключаю предложение Трампа на саммите НАТО возобновить Совет НАТО – Россия. Это было бы в стиле Трампа, и об этом он уже не раз говорил ранее. Европейцы, по состоянию на сейчас, вынуждены будут согласиться.

Геополитическая турбулентность нарастает

Заявления Генсека ООН Гуттериша – это просто агония очередного "очень глубокого беспокойства" без возможности для никаких реальных действий. Международное право без силы ничего не стоит и это стало очевидным абсолютно для всех. Когда еще после полномасштабного нападения России на Украину кто-то делал вид, что это не их война и последствия ее исключительно локальные, то сейчас этот самообман уже никого не убедит.

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Ялтинско-Потсдамская система международных отношений окончательно умерла и на похороны никто не пришел. И даже не грустно. Предстоит очередное перерождение архитектуры мировой безопасности – если нет, то спираль военных конфликтов будет только сжиматься и, не дай Бог, чтобы она распрямилась.

Как Россия использует ситуацию

Трамп попортил планы Путину, это очевидно. Его решительный отказ от посредничества с Ираном также становится абсолютно понятным. Трамп хочет быть единственным победителем в этой "маленькой победоносной войне", но станет ли она таковой – вопрос риторический и это уже о стратегических последствиях.

Россия теперь будет на весь мир кричать о вероломстве США и пытаться активно объединять вокруг себя страны Глобального Юга.

Я думаю, такой сценарий также просчитывали в Кремле, и он был для них приемлемым. Поскольку цены на нефть пойдут в гору, а сбитая логистика будет подталкивать ЕС к Путину, как люди, которая тонет, хватается за что угодно, чтобы не утонуть. Плюс Россия сможет делать то что она делает лучше всего – продавать войну без ограничений.

Что надо осознать Украине

Где-то в этой точке может произойти самое интересное – восстановление двухполярного противостояния "через силу". Поскольку ЕС на фоне милитаристских обострений фактически устраняется из международной политики, Трамп будет активно выстраивать свою новую империю "великого островного государства", а Россия будет провоцировать Китай на солидерство на Глобальном Юге.

Надеяться, как пишут сегодня некоторые эксперты, на то, что Трамп будет таким же решительным к России, как к Ирану, точно не стоит. Он не считает эту войну своей, а самое главное – он не может спрогнозировать стратегических последствий со стороны России. Чем Путин и успешно пользуется.

Мир меняется и трансформируется на наших глазах, а Украина должна быть к этому готовой, находя нестандартные решения, которые, как говорит Трамп, "дадут нам карты". Надеяться на 100% сейчас на кого-то другого, будет ошибкой. Но, поверьте, как только мы найдем необходимую комбинацию решений, союзники сами будут стоять в очереди за сотрудничеством. Этот мир меняется "через силу" и запущенные проблемы (территориальные и прочие споры) сейчас вылезают абсолютно везде! Без этого мир дальше не пойдет.

Нас всех ожидает ураган самоочищения и мы должны быть к этому готовы.