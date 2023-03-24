"Намного лучше, чем в Европе": в Украине анонсировали масштабную налоговую реформу

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина должна наработать такую модель налоговой реформы, которая была бы привлекательной для бизнеса и способствовала привлечению инвесторов.

Чтобы построить страну и привлечь бизнес: Ермак о новой налоговой реформе

Во время обращения к участникам Украинского саммита налоговой реформы и антикоррупции Андрей Ермак отметил создание самой масштабной налоговой реформы, которая должна быть не хуже, чем в Европе.

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Должны предложить налоговые условия не хуже, чем у соседей. Они должны быть гораздо лучше. В глобальной конкуренции за инвестиции Украина должна стать чемпионом,

– подчеркнул глава Офиса президента.

Создание новой налоговой системы могло бы дать после победы мощный старт на восстановление страны с привлечением и внешних и внутренних инвесторов. Поэтому при создании особенно важно наработать модель, которая позволит создать наиболее привлекательные среди стран-конкурентов условия для ведения бизнеса.

Есть ли уже предложения по реформе

В Офисе президента обсуждается проект реформы налоговой системы, предусматривающий единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%. Об этом еще раньше заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Концепция получила название "10-10-10".

Однако не все согласны с этой моделью. Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев раскритиковал эту идею.

что в настоящее время размер ставок упомянутых налогов значительно выше: налог на прибыль предприятий – 18%; налог на доходы физлиц (НДФЛ) – 18%; НДС – 20%.

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