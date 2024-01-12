Доллар резко подешевел: какой курс в банках и на черном рынке

Доллар в сутки существенно опустился в цене. Только в банках продажи валюты подешевели более чем на 20 копеек. На черновом рынке ситуация тоже похожа.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,28 гривны (-22 копейки против 11 января), а продажа – 39 гривен (-20 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42,10 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,28 гривны (-33 копейки), а продажа – 39 гривен (-9 копеек), по данным finance.ua.

(-33 копейки), а продажа – (-9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,20 гривны (+1 копейка), а продажа – 43,03 гривны (-1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (-20 копеек), а продажа – 38,95 гривны (-20 копеек).

(-20 копеек), а продажа – (-20 копеек). Евро покупают за 42,52 гривны (-13 копеек), а продают за 42,77 гривны (-8 копеек).

Прогноз доллара на следующую неделю

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Благодаря активности регулятора, проявившейся в увеличении объемов валютных интервенций, на межбанке воцарилось равновесие спроса и предложения, а наличный рынок отреагировал мгновенно, снизив текущие курсы в соответствии с ситуацией на межбанке. Следовательно, разница между курсами межбанка и наличного рынка сократилась до 0,5 – 0,6 гривны.

Лесной прогнозирует, что курсовые колебания на межбанке будут проходить в пределах коридора 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро. А курсовой коридор на наличном рынке будет в пределах 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет динамичной, но не угрожающей общему состоянию страны. Любые ажиотажные всплески спроса будут маловероятны. Курсовые изменения будут "держаться" определенных границ.