Курс доллара оживился: как подорожала валюта за сутки
Доллар на прошлой неделе показывал тенденцию на убыль стоимости. Следовательно, цена опустилась ниже 38 гривен. Однако сегодня, 24 января, валюта начала расти вверх в обменниках и на черном рынке. В банках пока наблюдается несущественное удешевление.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 24 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 гривны (-10 копеек против 23 января), а продажа – 38,13 гривны (-7 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 40,90 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 41,70 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,80 гривны (+1 копейка), а продажа – 38,35 гривны (+20 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,30 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,85 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,08 гривны (+3 копейки), а продажа – 38,20 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают за 41,50 гривны (-5 копеек), а продают за 41,70 гривны (-7 копеек).
Прогноз курса доллара
Банкирша Татьяна Попович рассказала 24 Каналу, что усиление волатильности на рынке возможно. Все потому, что вероятно Нацбанк не будет менять ставку на этот раз.Эксперт напоминает, что в итоге, недельный объем интервенций НБУ сократился до 531 миллиона долларов. Это минимальная отметка с середины ноября 2023 года.
По прогнозам, на этой неделе стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 37,8 – 38,4 гривны за доллар.
Попович добавляет, что тенденция к понижению котировок на межбанке может продолжаться. Следовательно, это будет провоцировать очередную волну снижения стоимости доллара на наличном рынке. Впрочем, не исключением является то, что после сокращения спроса доллар может и возрасти.