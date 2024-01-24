Курс доллара оживился: как подорожала валюта за сутки

Доллар на прошлой неделе показывал тенденцию на убыль стоимости. Следовательно, цена опустилась ниже 38 гривен. Однако сегодня, 24 января, валюта начала расти вверх в обменниках и на черном рынке. В банках пока наблюдается несущественное удешевление.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 гривны (-10 копеек против 23 января), а продажа – 38,13 гривны (-7 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,90 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 41,70 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,80 гривны (+1 копейка), а продажа – 38,35 гривны (+20 копеек), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продажа – (+20 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,30 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,85 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,08 гривны (+3 копейки), а продажа – 38,20 гривны (+1 копейка).

(+3 копейки), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают за 41,50 гривны (-5 копеек), а продают за 41,70 гривны (-7 копеек).

Прогноз курса доллара

Банкирша Татьяна Попович рассказала 24 Каналу, что усиление волатильности на рынке возможно. Все потому, что вероятно Нацбанк не будет менять ставку на этот раз.

Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank По прогнозам, на этой неделе стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 37,8 – 38,4 гривны за доллар.

Эксперт, что в итоге, недельный объем интервенций НБУ сократился до 531 миллиона долларов. Это минимальная отметка с середины ноября 2023 года.

Попович добавляет, что тенденция к понижению котировок на межбанке может продолжаться. Следовательно, это будет провоцировать очередную волну снижения стоимости доллара на наличном рынке. Впрочем, не исключением является то, что после сокращения спроса доллар может и возрасти.