Укр Рус
Экономика Новости экономики Наследство в 2025 году: без каких документов украинцы не смогут получить имущество
26 июля, 18:06
2

Наследство в 2025 году: без каких документов украинцы не смогут получить имущество

Валерия Моргун
Основні тези
  • Для оформления наследства в Украине в 2025 году обязательным является свидетельство о смерти.
  • Если документы утрачены из-за боевых действий, их необходимо восстановить.

Если человек должен получить имущество от умершего родственника, то должен обратиться за помощью к нотариусу. В частности лицо должно подготовить необходимые документы.

Какие документы обязательны для оформления наследства?

Без них невозможно будет начать процесс оформления и получения наследства, передает 24 Канал со ссылкой на управляющего партнера Адвокатского объединения VIDAR Станислава Бориса.

Смотрите также Кто может претендовать на наследство умершего родственника

Согласно словам эксперта, первым и главным документом для начала оформления наследства, без которого не смогут начать процедуру, являются свидетельство о смерти. Кроме того, важно иметь документы, подтверждающие право собственности на имущество.

В список документов, которые важны для получения наследства, входят:

  • завещание (если оно есть);
  • оригинал свидетельства о смерти;
  • технический паспорт на имущество (при наличии);
  • паспорт и идентификационный код наследника;
  • справка о последнем месте регистрации умершего;
  • выписка из Государственного реестра прав на недвижимость;
  • документы на право собственности (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности и т.д.);
  • документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о рождении или браке).

В любом случае, нужно, чтобы все документы на право собственности были в порядке. Надо за этим следить, чтобы потом не возникло неприятных нюансов,
– сказал адвокат.

Что нужно знать о "порядке" в документах?

Пример: если наследник имеет земельный участок с государственным актом старого образца (выданным до 2008 года), но его нет в реестре прав, то это может создать лишние трудности. Без выписки из реестра придется обращаться в суд. Однако в большинстве случаев суды становятся на сторону наследников.

Важно! Если какие-то документы были утрачены, например, вследствие боевых действий, то их необходимо восстановить.