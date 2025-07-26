Наследство в 2025 году: без каких документов украинцы не смогут получить имущество
- Для оформления наследства в Украине в 2025 году обязательным является свидетельство о смерти.
- Если документы утрачены из-за боевых действий, их необходимо восстановить.
Если человек должен получить имущество от умершего родственника, то должен обратиться за помощью к нотариусу. В частности лицо должно подготовить необходимые документы.
Какие документы обязательны для оформления наследства?
Без них невозможно будет начать процесс оформления и получения наследства, передает 24 Канал со ссылкой на управляющего партнера Адвокатского объединения VIDAR Станислава Бориса.
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Согласно словам эксперта, первым и главным документом для начала оформления наследства, без которого не смогут начать процедуру, являются свидетельство о смерти. Кроме того, важно иметь документы, подтверждающие право собственности на имущество.
В список документов, которые важны для получения наследства, входят:
- завещание (если оно есть);
- оригинал свидетельства о смерти;
- технический паспорт на имущество (при наличии);
- паспорт и идентификационный код наследника;
- справка о последнем месте регистрации умершего;
- выписка из Государственного реестра прав на недвижимость;
- документы на право собственности (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности и т.д.);
- документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о рождении или браке).
В любом случае, нужно, чтобы все документы на право собственности были в порядке. Надо за этим следить, чтобы потом не возникло неприятных нюансов,
– сказал адвокат.
Что нужно знать о "порядке" в документах?
Пример: если наследник имеет земельный участок с государственным актом старого образца (выданным до 2008 года), но его нет в реестре прав, то это может создать лишние трудности. Без выписки из реестра придется обращаться в суд. Однако в большинстве случаев суды становятся на сторону наследников.
Важно! Если какие-то документы были утрачены, например, вследствие боевых действий, то их необходимо восстановить.