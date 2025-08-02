Многие украинцы имеют право на помощь от государства, в частности на получение субсидий. Однако не всегда украинцы знают, назначили ли им льготы.

Как проверить наличие льгот?

Проверять это можно через Пенсионный фонд, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно сообщению, Пенсионный фонд Украины:

направил получателям жилищных субсидий сообщение о назначении / неназначении выплат на неотапливаемый сезон;

проинформировал отдельные категории льготников об определении им права на льготу до конца 2025 года.

В частности получатели субсидий на жилищно-коммунальные услуги могут ознакомиться с размером и структурой начислений за май, а получатели льгот – о результате переопределения права,

– объяснили в фонде.

Для ознакомления со всей необходимой информацией следует:

Зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису.

Войти в личный кабинет.

В меню слева и выбрать "Мои сообщения".

В окне, что появится на экране, перейти в "Индивидуальные сообщения" и ознакомиться с текстом сообщения по жилищной субсидии или льготы.

Важно! Для отдельных категорий граждан среднемесячный доход семьи (в расчете на одного человека), который дает право на льготу, не должен превышать величину дохода, которая дает право на налоговую социальную льготу в 2025 году – 4 240 гривен.