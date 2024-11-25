Как указать период предпринимательской деятельности до 2004 года при назначении пенсии
25 ноября 2024, 13:27Читати новину українською
Украинцам продолжают назначать пенсии несмотря на войну. Однако существуют нюансы относительно указания предпринимательского стажа до 2004 года.
Предпринимательский стаж
Если украинец при назначении пенсии хочет указать свой предпринимательский стаж до 2004 года, ему надо иметь определенные документы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Если они были на общей системе налогообложения:
- сведения из Реестра застрахованных лиц;
- документы об уплате страховых взносов: платежные поручения, квитанции учреждений банков, документы, подтверждающие почтовый перевод, справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.
А на упрощенной системе налогообложения доказательства деятельности должны быть следующие:
- сведения из Реестра застрахованных лиц;
- свидетельство об уплате единого налога;
- специальный торговый патент;
- патент об уплате фиксированного размера подоходного налога с граждан;
- документы об уплате единого налога (платежные поручения, квитанции учреждений банков, документы, подтверждающие почтовый перевод, справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов);
- справки о регистрации лица как субъекта предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения, которые выдаются органами Государственной налоговой службы Украины.