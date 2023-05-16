Украинцы могут потерять часть пенсии из-за несвоевременно поданного заявления
Источник:Социальная платформа
В Пенсионном фонде объяснили, как украинцы по опрометчивости могут потерять часть пенсии, при подаче заявления на ее назначение. Все дело в году обращения в ПФУ.
Как украинцы могут потерять часть своих выплат
При подаче заявления на назначение пенсии, важную роль играет год в какой это было сделано. Пенсию по возрасту назначают на следующий день после его достижения, если человек подал обращение в ПФУ не позднее чем через 3 месяца.
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Обратиться с таким обращением можно не раньше, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Поэтому людям, которые родились в январе, но преодолели обращение в декабре, назначат выплаты по старой средней заработной плате.
Поэтому для людей, родившихся в начале года, стоит не спешить с подачей заявления на пенсию в новом году, чтобы получить большие выплаты.
Кто из украинцев может рассчитывать на пенсию 14 тысяч гривен
- Все граждане, которые после войны нашли в Польше убежище и начать там работать, имеют право на пенсию этой страны, минимальный размер которой – близко 14 тысяч гривен.
- Украина и Польша заключили двустороннее соглашение о социальном обеспечении, которое предусматривает учет стажа обеих стран при назначении пенсионных выплат.
- То есть украинцы смогут получать сразу две пенсии из двух стран в соответствии со страховым стажем в каждой из них. Однако, если суммарно они будут меньше польской минималки, соседняя страна доплатит разницу.