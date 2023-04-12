Пенсии в условиях военного положения: Зеленский подписал важный закон

Зеленский подписал закон, направленный на обеспечение реализации гражданами права на пенсионное обеспечение в условиях военного положения. Он касается и населения на временно оккупированных территориях.

Что известно о новом законе

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, или ставшие лицами с инвалидностью, или потерявшие кормильца и проживающие на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, столкнулись с невозможностью назначения пенсии.

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Так, они не могут напрямую обратиться в органы ПФУ или подать заявление и подтверждающие документы через веб-портал электронных услуг ПФУ в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернета и украинской мобильной связи.

Закон №2981-ІХ будет урегулировать эту проблему, в частности предусмотрев, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Согласно закону, пенсия будет назначаться:

по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

в связи с инвалидностью – со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Закон распространяется также на граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия и покинули их.