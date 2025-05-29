Официальные валюты упали: больше всего евро

НБУ подготовил курсы на сегодня. Доллар и евро упали в цене. Больше всего потеряло евро, которое подешевело на 24 копейки.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты упала на 8 копеек против 28 мая. Официальный курс евро зато составляет 47,07 гривны. То есть цена упала на 24 копейки.

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По состоянию на 30 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,52 гривны,

евро – 46,80 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 29 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41 гривну, продажа – по 41,60 гривны.

Какого курса ждать в июне

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, официальный курс доллара может пересечь рубикон в 42 гривны уже в июне.

Зато в последние дни весны прогнозируют, что наличный курс американской валюты будет находиться на уровне 41,60 – 41,80 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Перед летом рынок будет жить по нескольким правилам. Одно из которых касается того, что спрос и предложение будут сбалансированными. Крепкая гривна важна для стабильности на валютном рынке.

И хотя подходит к концу экономический безвиз с ЕС, а объем экспорта может снизиться на 1 миллиард долларов, впрочем уже есть исключения, например продлен безвиз для металлургической отрасли, как основной для развития экономики страны.