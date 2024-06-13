НБУ снова снизил учетную ставку: какая ситуация с инфляцией и чего ждать дальше

Правление НБУ снизило учетную ставку, учитывая все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики. Что касается текущего уровня инфляции, то она остается ниже целевого диапазона регулятора.

Уровень учетной ставки

Глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга отметил, что с 14 июня уровень учетной ставки будет на уровне 13%, передает 24 Канал.

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Динамика изменения уровня учетной ставки

В декабре 2023 года НБУ снизил учетную ставку с 16% до 15%. Вместе с ней установили и ставку по основной операции НБУ по размещению депозитных сертификатов овернайт на уровне 15%.

В январе 2024 года Монетарный комитет НБУ оставил ставку на уровне 15%.

14 марта регулятор снизил ставку на 0,5 процентных пунктов до 14,5%.

25 апреля НБУ сообщил, что снижает учетную ставку с 14,5% до 14 5% до 13,5% в рамках цикла смягчения процентной политики.

Что прогнозировали банкиры

Накануне брифинга банкир Елена Дмитриев отмечала, что уровень учетной ставки может остаться без изменений, или же снизится на 1 процентный пункт до 12,5%.

Если это произойдет, то главный аргумент – это недавно одобренная Стратегия развития кредитования,

– объясняла Дмитриева.

Что с инфляцией

С помощью учетной ставки НБУ фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Соответственно, если инфляция высокая – увеличивает и когда контролируемая – снижает.

В мае уровень инфляции составлял 3,3% в годовом измерении, что существенно меньше целевого диапазона в 5% ± 1 процентный пункт. В НБУ также ожидают умеренное ускорение инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона до 2024 года.

Такая ценовая динамика будет определяться прежде всего сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько ниже урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию,

- отметил регулятор.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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