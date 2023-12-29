Изменения для граждан и бизнеса: НБУ смягчает ограничения

29 декабря 2023, 14:30
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НБУ

НБУ смягчает ряд ограничений для населения и бизнеса с 29 декабря 2023 года. О том, какие будут упрощения и кого они будут касаться – читайте дальше на 24 Канале.

Упрощение выплат

Следовательно, украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны, смогут выплачивать денежную помощь от интернациональных гуманитарных организаций и других неправительственных учреждений.

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Это будет осуществляться на основании справки о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины. Изменения касаются выплат наличными в национальной валюте Украины.

Напомним! Ранее получить помощь, поступившую физическому лицу, можно было только на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность.

Какие еще изменения утвердили

  • Для НЭК "Укрэнерго"

Теперь предоставлена возможность НЭК "Укрэнерго" перечислять средства в пользу европейского офиса по распределению пропускной способности межгосударственных сечений "Joint Allocation Office" (JAO) за проведение общего скоординированного распределения пропускной способности.

Заметьте! Соответствующие изменения будут способствовать обеспечению импорта электроэнергии в достаточном количестве при повреждении энергетической инфраструктуры Украины, а также экспорта электроэнергии в случае ее профицита в Украину.
  • Для резидентов других стран

Дополнен список исключений по запрету на проведение расходных операций по счетам резидентов России и Беларуси, на законных основаниях находящихся на территории Украины. Это касается операций по оплате медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.

Обратите внимание! Соответствующие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины, которая вступает в силу 29 декабря 2023 года.
Автор: Катерина Добровольська