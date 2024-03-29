Какой официальный курс доллара установил Нацбанк сегодня

29 марта 2024, 17:01
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За последние два дня доллар от НБУ остается почти без изменений, а евро теряет стоимость. Интересно, что с понедельника стоимость обеих валют существенно упадет.

Официальный курс 29 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,22 гривны за доллар. Стоимость доллара не изменилась по сравнению с 28 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,36 гривны, что на 8 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 1 апреля:

  • доллар – 38,99 гривны,
  • евро – 42,16 гривны.

 

Курс на наличном рынке

На утро 29 марта курс доллара такой:

  • В банках покупка составляет 39 гривен, а продажа – 39,50 гривны.
  • В обменниках: покупка – на уровне 38,87 гривны, а продажа – 39,55 гривны.
  • На черном рынке: покупка – 39,35 гривны, а продажа – 39,45 гривны.

Какого курса доллара ждать

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что показатели курсовые в начале апреля будут изменчивыми.

 

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Такие изменения, по-прежнему, будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.
Интересно! Будет сказываться на действиях Нацбанка поступление макрофинансовой помощи от партнеров.

Таким образом, по словам Лесового, регулятор в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка.

  • Прогнозируется, что доллар в апреле будет иметь следующие коридоры: 39 – 40 гривны за доллар на межбанке и на наличном рынке.
  • По евро, то ожидается, что валюта будет на уровне 42 – 43,5 гривны и 41 – 43,5 гривны соответственно.
Автор: Валерія Городинська