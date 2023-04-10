Что может произойти с ценами на АЗС по возвращению налогов

НДС на горючее хотят вернуть на довоенный уровень, то есть повысить на 13%. 24 Канал пообщался с экспертами по рынку горючего, чтобы выяснить, повлияет ли это на цену бензина, дизеля и автогаза.

Возврат НДС на довоенный уровень

В начале полномасштабной войны, 18 марта, правительство отменило акциз на горючее и снизило размер НДС с 20% до 7%. Причиной стал дефицит горючего на украинском рынке, из-за чего цена резко пошла вверх на все виды горючего.

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Однако уже с сентября 2022 вернули размер акциза на уровне 100 и 52 евро за тысячу литров бензина/дизеля и автогаза соответственно. Тогда в обосновании закона №7668 нардепы отметили, что причина возврата акциза – падение доходов бюджета.

С июля правительство планирует вернуть размер НДС на довоенный уровень в 20%. Пока окончательное решение власти не приняли, а некоторые чиновники выступили против поднятия НДС.

Аргументы "за" и "против"

Глава налогового комитета – сторонник возврата НДС на довоенный уровень, аргументирует это тем, что такие льготы как снижение НДС, отмена акциза влияют на зарплату трейдеров, а не ценообразование на рынке.

Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Вспомните решение начала 2022 об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу на белый рынок? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя.

Вместе с тем, некоторые депутаты выступили категорически против такого решения. По их мнению, НДС снижали, учитывая экономическую ситуацию в стране, которая существенно не изменилась. В пояснительной записке к законопроекту №9174 отмечено, что украинский бизнес продолжает страдать от разрушительных последствий российской агрессии.

Хотя и удалось обеспечить стабильное электроснабжение, однако эта стабилизация произошла достаточно недавно. При этом не устранен риск повторного выведения из строя энергетической системы в результате массовых баллистических атак.

Повлияет ли это на цену горючего

Цена горюче-смазочных материалов – одна из составляющих тарифа на воду. НКРЭКУ в марте постановлением №302 утвердило поднятие тарифов с 1 апреля и 1 июля. Так что если возврат НДС на довоенный уровень толкнет цену горючего вверх, то, очевидно, это может сказаться и на тарифах. К слову, по состоянию на 6 апреля тарифы на воду все еще остаются на довоенном уровне.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что возврат НДС на уровень 20% не повлияет на цену горючего. По его мнению, цена существенно начала снижаться из-за двух ключевых факторов:

Первый – огромные запасы горючего и сейчас на рынке больше горючего, чем в довоенные январь и февраль 2022 года.

– огромные запасы горючего и сейчас на рынке больше горючего, чем в довоенные январь и февраль 2022 года. Второй – цена на нефть и нефтепродукты в мире за последние несколько месяцев упала почти на 15%.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Кроме того, потенциал для дальнейшего снижения будет сохраняться. Поэтому цена на горючее может в течение недели – две недели упасть еще на две гривны.

А вот по мнению Владимира Омельченко, возврат уровня НДС до 20% существенно повлияет на рынок нефтепродуктов, и цены могут заметно возрасти. В комментарии 24 Каналу, он спрогнозировал, что:

бензин может вырасти примерно на 10 гривен,

дизель – на 7 гривен,

сжиженный газ – где-то до 3 гривен от текущей цены.

Он подчеркивает, что такой рост цен на топливо может ожидать украинцев при условии, если учитывать ситуацию, что цены на нефть на международных рынках будут без изменений. В любом случае, цены будут значительно выше, чем сейчас, считает Омельченко.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Потенциал к снижению цены горючего не будет сохраняться, даже если увеличат НДС. Потенциала к снижению цен на нефтепродукты не будет по одной причине – ОПЕК на сегодня сократили лимит добычи нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки и это существенно влияет на рынок. Цены на нефть уже пошли вверх где-то на 10% и потенциал для роста этих цен существует, однако до какого уровня – пока неизвестно.

Справка: Цены на нефть выросли сразу на 8% на фоне решения ОПЕК+ о сокращении объема добычи нефти на 1,16 миллиона баррелей в день с мая. Этот план будет действовать до конца 2023 года. Аналитик CMC Markets заявил, что новый план ОПЕК+ может снова спровоцировать рост цен на рынке до 100 долларов за баррель.

Директор энергетических программ в Центре Разумкова объясняет, что украинский рынок нефтепродуктов на 100% зависит от стоимости нефти и цен на нефтепродукты, но если действительно вернут НДС, эта цена будет достаточно высокой для потребителей.

Поэтому здесь следует понимать, что люди могут значительно сократить потребление нефтепродуктов. Также это может отразиться на цене других товаров и услуг, например продуктов питания, так как в их стоимость заложена стоимость топлива,

– добавляет Омельченко.

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Какая цена горючего сейчас

Некоторые эксперты прогнозировали повышение цен на топливо по возвращении акциза. Если сравнить цену горючего, которая была в конце сентября и сейчас, то она заметно снизилась.

Бензин А-95 на 2,44 гривны (49,47 против 47,03 гривны за литр);

Дизельное топливо – 6,03 гривны (53,18 против 47,16 гривны за литр);

Автогаз – 4,44 гривны (26,13 против 21,69 гривны за литр).

Обратите внимание, что в конце ноября и в декабре произошел небольшой скачок цен, однако он был связан с паническими настроениями на фоне эмбарго на российскую нефть с 5 декабря и перебоями с электроснабжением в результате ракетных обстрелов.

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