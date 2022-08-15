"Не является такой критической": Марченко прокомментировал скачок инфляции до 22,2%

Инфляция более чем в 22% годовых не является критической, по мнению главы Минфина, как для воюющей страны. Даже если сравнивать с ценами в США и Европе.

Инфляция более чем в 22% годовых

Напомним, что по результатам июля уровень инфляции составил 22,2% годовых. Такой уровень достаточно высок, если сравнить с довоенным состоянием, однако не критический в условиях войны, отметил глава Минфина Марченко.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Если сравнивать с другими странами – Европой, США, где инфляция приближается к десятипроцентным показателям, то наша инфляция в 22,2% не столь критическая. То есть это не инфляция, которая могла быть в воюющей стране.

Министр также добавил, что внешние условия в мире сейчас таковы, что Украина все равно имела бы высокую инфляцию, даже если бы не было войны. Речь идет о таких внешних факторах: разрыве цепей поставок, высоких ценах на топливо. "И мы, как и другие страны, вынуждены это нормально воспринимать", – считает он. Вместе с тем, как считает Марченко, инфляционные риски, в том числе из-за эмиссии гривны, не должны быть первоочередными, если речь идет о поддержке армии. В любом случае Минфин не может остановить выплаты военным, а потому рассчитывает на поддержку НБУ. Надо определиться, мы хотим выиграть в этой войне – да, могут быть определенные проблемы с экономикой из-за этого, но они уже есть – или мы хотим жить в воображаемом мире, когда у нас все хорошо и единственная проблема, которая нас может интересовать – это инфляция,

– подчеркнул глава Минфина. Ситуация с инфляцией и ценами в Украине В месячном исчислении цены в июле выросли на 0,7%. Рост потребительских цен в июле оказался медленнее, чем прогнозировал НБУ. Регулятор спрогнозировал, что инфляция будет ускоряться до конца текущего года и начнет снижаться в начале 2023 года. Напомним, в НБУ прогнозируют, что в конце 2022 года этот показатель превысит отметку в 30%. В целом, инфляция демонстрирует рост общего уровня цен, что отражает снижение покупательной способности денежной единицы. Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.

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