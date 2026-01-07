Сотни украинцев делают ошибки при оплате газа: когда деньги могут не зачислить
- Оплата за газ может не зачислиться из-за неправильных данных в платежке, особенно в поле "Назначение платежа".
- Для исправления ошибки следует обратиться в специальное учреждение с подтверждающими документами об оплате.
Заполнение платежки одна из самых важных вещей при оплате газа, а допущение ошибки может привести к потере денег. Стало известно, как не допустить ошибку и куда обращаться, если оплату не зачислили.
Почему оплату за газ могут не засчитать?
Даже при своевременной оплате за газ может появиться долг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский филиал "Газсети".
Такое может произойти, если вы допустите распространенную ошибку при заполнении платежки. Главная ошибка – неправильные данные, или пустое поле "Назначение платежа". Если допустить эту ошибку, оплаченные средства не получится идентифицировать и зачислить на лицевой счет.
Чтобы избежать неприятностей, нужно проверять:
- Номер личного счета;
- Фамилию, имя и отчество плательщика;
- Полный адрес помещения;
- Оплату услуги по распределению газа.
Что делать, если допустили ошибку?
Допущенную ошибку ее можно исправить. Для этого нужно:
- Обратиться в Центры обслуживания клиентов;
- Предоставить подтверждающие документы об оплате.
Что известно о тарифах на газ в Украине?
НКРЭКУ планирует повысить тариф на распределение газа для небытовых потребителей с 1 января 2026 года. Мэр Харькова Терехов призвал Кабмин и НКРЭКУ отсрочить изменения и обеспечить поддержку предприятий тепловой энергетики.
Вместо этого тарифы на газ для населения Украины будут оставаться фиксированными до конца отопительного сезона 2026 года, хотя стоимость газа на рынке намного выше текущей цены в 7,96 гривны за кубометр.
Украинцы могут избежать оплаты за доставку газа, официально отключившись от газоснабжения. Жители многоквартирных домов получают отдельные платежки за техническое обслуживание газовых сетей, которое оплачивается раз в 3 – 5 лет.