Сотни украинцев делают ошибки при оплате газа: когда деньги могут не зачислить

Заполнение платежки одна из самых важных вещей при оплате газа, а допущение ошибки может привести к потере денег. Стало известно, как не допустить ошибку и куда обращаться, если оплату не зачислили.

Почему оплату за газ могут не засчитать?

Даже при своевременной оплате за газ может появиться долг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский филиал "Газсети".

Такое может произойти, если вы допустите распространенную ошибку при заполнении платежки. Главная ошибка – неправильные данные, или пустое поле "Назначение платежа". Если допустить эту ошибку, оплаченные средства не получится идентифицировать и зачислить на лицевой счет.

Чтобы избежать неприятностей, нужно проверять:

Номер личного счета;

Фамилию, имя и отчество плательщика;

Полный адрес помещения;

Оплату услуги по распределению газа.

Что делать, если допустили ошибку?

Допущенную ошибку ее можно исправить. Для этого нужно:

Обратиться в Центры обслуживания клиентов;

Предоставить подтверждающие документы об оплате.

