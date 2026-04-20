Недополученная льгота или субсидия: когда выплачивают средства

Если украинцы имеют право на субсидию или коммунальные льготы, но недополучили эти услуги, то их должны доначислить. В частности выплата осуществляется в соответствии с установленным порядком.

Кто может имеет право на недополученные субсидии или льготы?

То есть в месяце, что идет следующим за расчетным, о чем отметили в Пенсионном фонде.

Недополученной считается такая льгота или субсидия:

уже была начислена; фактически не выплачена в связи со смертью получателя.

Члены хозяйства могут обратиться за выплатой в таких случаях:

произошла смерть получателя средств после начисления, однако не ранее выплаты;

смерть получателя средств в текущем месяце, когда уже сформированы начисления;

средства были назначены получателю выплаты, но не зачислены на счет или фактически не получены.

Член домохозяйства имеет право обратиться с соответствующим заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя. Об этом отмечали в ПФУ.

К заявлению о выплате недополученной жилищной субсидии или льготы на коммуналку прилагаются следующие документы:

копия свидетельства о смерти получателя;

реквизиты банковского счета заявителя.

Важно! Выплата по наследованию уже назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя субсидии или льготы, законодательством не предусмотрена.

