Экономика Соцвыплаты Недоотримана пільга чи субсидія: коли виплачують кошти
20 апреля, 07:24
Недополученная льгота или субсидия: когда выплачивают средства

Валерия Моргун
Основні тези
  • Недополученные льготы или субсидии на коммуналку могут быть доначислены, если получатель умер после начисления, но не получил выплату.
  • Члены домохозяйства могут подать заявление на получение недополученных средств в течение трех месяцев после смерти получателя, добавляя копию свидетельства о смерти и реквизиты банковского счета.

Если украинцы имеют право на субсидию или коммунальные льготы, но недополучили эти услуги, то их должны доначислить. В частности выплата осуществляется в соответствии с установленным порядком.

Кто может имеет право на недополученные субсидии или льготы?

То есть в месяце, что идет следующим за расчетным, о чем отметили в Пенсионном фонде.

Читайте также Коммуналка стала бесплатной для пенсионеров: кто не будет платить за газ и свет

Недополученной считается такая льгота или субсидия:

  1. уже была начислена;
  2. фактически не выплачена в связи со смертью получателя.

Члены хозяйства могут обратиться за выплатой в таких случаях:

  • произошла смерть получателя средств после начисления, однако не ранее выплаты;
  • смерть получателя средств в текущем месяце, когда уже сформированы начисления;
  • средства были назначены получателю выплаты, но не зачислены на счет или фактически не получены.

Член домохозяйства имеет право обратиться с соответствующим заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя. Об этом отмечали в ПФУ.

К заявлению о выплате недополученной жилищной субсидии или льготы на коммуналку прилагаются следующие документы:

  • копия свидетельства о смерти получателя;
  • реквизиты банковского счета заявителя.

Важно! Выплата по наследованию уже назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя субсидии или льготы, законодательством не предусмотрена.

Что еще следует знать о льготах и субсидиях?

  • Предоставление субсидий для некоторых граждан продлят автоматически. Однако некоторым украинцам придется обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.
  • В то же время льгот на оплату коммунальных услуг лица с инвалидностью в Украине не имеют льгот на оплату коммунальных услуг. Но эти люди могут оформить субсидию.