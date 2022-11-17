Цены снизились, а спрос не ощутим, но есть: что с рынком недвижимости в Украине

Цены на вторичное жилье в Украине упадут. Одни говорят, что это все из-за сокращения спроса. Другие же уверяют – спрос, хоть и не существенный, но есть. Какая сейчас ситуация на рынке недвижимости в Украине, читайте в материале.

Есть мнение, что в 2023 году украинцы будут готовы торговаться и продавать свою недвижимость дешевле, чтобы иметь наличные деньги на руках.

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Кроме того, в конце этого года заинтересованность в продаже жилья среди населения будет выше, чем заинтересованность в покупке, поскольку лишних денег у людей нет.

Спрос на недвижимость не претерпел существенных изменений

что в августе 2022 года средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости снизилась на 10% в долларовом эквиваленте по сравнению с январем 2022 года и составила 669 долларов за квадратный метр. В западных областях стоимость упала в среднем на 10-15%, в центральной части 15-20%, на востоке Украины - от 30% и более.

Как рассказал 24 каналу Юрий Пита, президент ассоциации недвижимости Украины, по сравнению с августом-сентябрем, данные за октябрь не имеют существенных изменений в покупке жилья. Падение активно спроса на жилье не ощущается.

Юрий Пита Президент ассоциации недвижимости Украины На отдельные сегменты, как недвижимость в размере 50 – 70 тысяч долларов и дешевле, спрос остается. А вот то, что дороже, люди не рискуют покупать. Следует заметить, что спрос остается на западе Украины, что нельзя сказать за центр.

Обратите внимание, эксперт отмечает, что сейчас украинцы не готовы продавать свою недвижимость потому, что не готовы отдавать ее дешевле, чем ожидалось. А цены на сегодняшний день все же снизились.

Для того чтобы продать, нужно что-то купить. А немало заключенных сделок раньше — это когда человек продавали недвижимость, брал кредит и потом покупал другую недвижимость. В настоящее время такого явления не наблюдается. Реально на сегодняшний день то, что количество предложений снизилось,

– добавляет Пита.

Влияет ли ситуация на фронте на покупку жилья в Украине

Действия на фронте – это один из психологических факторов, влияющих на рынок недвижимости. Значительные победы украинской армии, как возвращение Херсона, безусловно дают надежду. Это помогает людям принять решение о покупке недвижимости.

И хотя Херсон Украина вернула недавно и рынок еще не сильно отреагировал на это событие, но уже сейчас наблюдается более интенсивная сделка по покупке. И даже достаточно дорогих сделок. Есть случай, когда клиенты купили недвижимость за более 1 миллиона долларов,

– говорит Юрий Пита.

что происходят и единичные соглашения о покупке жилья в прифронтовых зонах. Они не значительны, но все же есть.

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А что с арендой жилья

Цена на аренду жилья в ноябре немного упала по сравнению с октябрем. По данным dom.ria, средняя цена за объект в Киеве – 32 495 гривен, а в прошлом месяце цена составляла 34 597 гривен.