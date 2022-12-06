Россия будет продавать Пакистану нефть по сниженным ценам, – Reuters

Российская нефть, бензин и дизтопливо будут поступать в Пакистан по сниженной цене. Однако какова же будет цена со скидкой, неизвестно.

Российская нефть со скидкой для Пакистана

Министр нефти Мусаддик Малик на брифинге в Исламабаде заявил, что Пакистан будет покупать российскую сырую нефть по сниженной цене.

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Он не уточнил цену на российскую нефть со скидкой и не сказал, будет ли импорт лимита соответствовать в 60 долларов за баррель, который недавно установили страны G7 и ЕС.

Сначала нефть, дальше – газ

Москва отказалась продавать нефть тем странам, которые будут соблюдать ограничения по нефти.

Кроме того, Исламабад ведет переговоры с российскими частными компаниями по импорту сжиженного природного газа.

Пакистан испытывает некоторые трудности с закупками СПГ на международном рынке:

имеющиеся цены на СПГ остаются вне его диапазона,

а поставки по долгосрочным сделкам остаются недостаточными для удовлетворения растущего спроса.

Соответственно, из-за сокращения местных запасов газа страна ищет альтернативные пути поставок. Кстати, нефть и энергоносители составляют самую большую часть импорта Пакистана.

Москва и Исламабад уже давно работают над проектом газопровода, однако безуспешно.

Отношения Пакистана с другими странами

Для снижения затрат на импорт и диверсификации производства энергии в сторону возобновляемых источников энергии премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и посол США Дональд Блом вместе открыли финансируемый США проект по реконструкции и улучшению мощностей по производству электроэнергии на гидроэлектростанции Мангла.

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Проект стоимостью 150 миллионов долларов добавит 300 мегаватт дополнительной мощности к мощности станции, достаточной для обеспечения электроэнергией 100 000 домохозяйств и 2 миллиона пакистанцев.