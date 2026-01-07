Администрация президента США Дональда Трампа сообщила временному президенту Венесуэлы Дельсе Родригес, что режим должен выполнить требования Белого дома. Это должно произойти, прежде чем позволят увеличить добычу нефти.

Что Соединенные Штаты требуют от Венесуэлы?

Так страна должна выгнать разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, пишет 24 Канал со ссылкой на АВС.

Читайте также Россияне будут шокированы: что может получить Украина после событий в Венесуэле

Также Венесуэла должна согласиться сотрудничать исключительно с США в сфере нефтедобычи и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой сырой нефти. По словам источников, государственный секретарь Марко Рубио на закрытом брифинге в понедельник сообщил законодателям, что США могут заставить Венесуэлу пойти на условия, поскольку ее нефтетанкеры уже заполнены.

Рубио также сказал, что по оценкам США, у Каракаса осталось всего несколько недель до финансовой неплатежеспособности без продажи нефтяных резервов.

В эксклюзивном интервью ABC News председатель Комитета по вооруженным силам Сената Роджер Викер подтвердил, что план США основывается на контроле над венесуэльской нефтью. Он сказал, что не считает, что для этого понадобится развертывание американских войск.

Правительство действительно намерено контролировать нефть, взять под контроль корабли, танкеры, и ни один из них не направится в Гавану. И пока они не начнут двигаться – мы надеемся, на открытый рынок – больше нет танкеров, которые можно было бы заполнить, потому что они полностью загружены,

– сказал Уикер.

Он также сказал ABC News, что у Венесуэлы больше нет танкеров для перевозки дополнительной нефти. Танкеры заполнены и ждут, чтобы отправиться в соответствующее место.

Заметьте! Роджер Викер выразил свою надежду, что танкеры ждут продажи на открытом рынке, а не чтобы бесплатно добираться до Китая.

Напомним, что сейчас Дональд Трамп требует от Венесуэлы полный доступ к венесуэльским ресурсам. Об этом сообщали в материале CNN.

Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам их страны, которые позволят нам отстроить их страну,

– заявил Трамп.

Важно! Также американский лидер уже угрожал Дельсе Родригес, если она не выполнит требования США. Он заявил, что Родригес заплатит очень высокую цену и, возможно, даже выше, чем Мадуро.

Как ситуация повлияет на Россию?