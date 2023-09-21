Уже без долгов: Нафтогаз вышел из дефолта
Источник:Нафтогаз
НАК "Нафтогаз Украины" удалось погасить долги перед евробондами. Благодаря этому компания объявила, что выходит из дефолта.
Нафтогаз вышел из дефолта
Нафтогаз выполнил условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах и осуществил необходимые для этого платежи.
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Официальный выход из дефолта по еврооблигациям 2022/26 позволяет нам рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Этому предшествовала большая работа с инвесторами.
Также он подчеркнул, что такого компромисса удалось добиться благодаря работе финансовых и юридических советников.Напомним! 28 июля "Нафтогаз Украины" получил согласие инвесторов на реструктуризацию евробондов со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.
Нафтогаз назначили поставщиком "последней надежды"
Во время военного положения и 6 месяцев после него или до отмены решения правительства НАК "Нафтогаз" будет поставщиком "последней надежды". Такой статус компания получила вне конкурса.
Определено на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены общество с ограниченной ответственностью "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"" поставщиком "последней надежды" без проведения конкурса.
В настоящее время Нафтогаз обслуживает около 98% населения Украины, потому что другие компании прекратили свою работу. Тариф для населения составляет – 7,96 гривны за кубометр газа.