ЕС нашел чем заменить российский дизель, - Bloomberg

Ранее Россия являлась главным поставщиком нефтепродуктов в Европу, но после запрета на морской импорт ситуация изменилась. ЕС нашел альтернативу.

На кого ЕС променял Россию

Россия занимала более половины импорта нефтепродуктов в страны ЕС и Великобританию. Однако в последнее время им удается находить альтернативу продукции страны-агрессора.

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В частности, выросли поставки с Ближнего Востока и США. Поставки из Саудовской Аравии могут достигнуть примерно 324 тысячи баррелей в день. Bloomberg пишет, что общий объем поставок дизтоплива и газойля вырастет до 1,25 млн баррелей в день, в мае.

Напомним! ЕС с 5 декабря 2022 г. ввел эмбарго на морские поставки российской нефти (на нефтепродукты с 5 февраля).

Также ожидается рост темпов поставки дизельного горючего из Индии, хотя потоки из Китая и Сингапура сократятся.

Санкции против алмазов сделают дыру в бюджете России

Ранее страны G7 объявили о намерении внедрить эмбарго на русских алмазах. Там подчеркнули: целью этого является уменьшение доходов России. При этом речь идет не только о добытых, но и о:

обработанные;

производимые в России алмазы.

Такое намерение важно – ведь именно эти страны покупают 70% всех обработанных бриллиантов в мире. Впрочем, ожидать немедленных санкций не стоит, поскольку заявление G7 лишь фиксирует эти намерения.