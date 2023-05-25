На кого ЕС променял Россию
Россия занимала более половины импорта нефтепродуктов в страны ЕС и Великобританию. Однако в последнее время им удается находить альтернативу продукции страны-агрессора.
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В частности, выросли поставки с Ближнего Востока и США. Поставки из Саудовской Аравии могут достигнуть примерно 324 тысячи баррелей в день. Bloomberg пишет, что общий объем поставок дизтоплива и газойля вырастет до 1,25 млн баррелей в день, в мае.
Также ожидается рост темпов поставки дизельного горючего из Индии, хотя потоки из Китая и Сингапура сократятся.
Санкции против алмазов сделают дыру в бюджете России
Ранее страны G7 объявили о намерении внедрить эмбарго на русских алмазах. Там подчеркнули: целью этого является уменьшение доходов России. При этом речь идет не только о добытых, но и о:
- обработанные;
- производимые в России алмазы.
Такое намерение важно – ведь именно эти страны покупают 70% всех обработанных бриллиантов в мире. Впрочем, ожидать немедленных санкций не стоит, поскольку заявление G7 лишь фиксирует эти намерения.