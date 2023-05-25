На кого ЄС проміняв Росію

Росія займала більше половини імпорту нафтопродуктів до країн ЄС та Великобританії. Проте останнім часом їм вдається знаходити альтернативи для продукції країни-агресора.

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Зокрема зросли постачання з Близького Сходу та США. Постачання із Саудівської Аравії можуть досягнути приблизно 324 тисячі барелів на день. Bloomberg пише, що загальний обсяг постачань дизпалива та газойлю зросте до 1,25 млн барелів на день, у травні.

Нагадаємо! ЄС з 5 грудня 2022 року запровадило ембарго на морські поставки російської нафти (на нафтопродукти з 5 лютого).

Також очікується зростання темпів постачання дизельного пального з Індії, хоча потоки з Китаю та Сінгапуру скоротяться.

Санкції проти алмазів зроблять діру в бюджеті Росії

Раніше країни G7 оголосили про намір впровадити ембарго на російські алмази. Там підкреслили: метою цього є зменшення доходів Росії. При цьому йдеться не лише про видобуті, а й про:

оброблені;

вироблені в Росії алмази.

Такий намір важливий – адже саме ці країни купують 70% усіх оброблених діамантів у світі. Втім, очікувати негайних санкцій не варто – оскільки заява G7 лише фіксує ці наміри.