Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, яку роль відіграла Саудівська Аравія у розпаді СРСР.

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"Це важливий візит, тому що Ліга арабських держав – ключовий гравець на ринку нафти фактично. Нагадаю, що Саудівська Аравія була однією з ключових причин чому СРСР свого часу розвалився", – додав політтехнолог.

Поставила хрест на СРСР

Тож, Саудівська Аравія свого часу посприяла розпаду СРСР. Мовиться про події 1986 року, нагадав Тизенгаузен. Тоді Саудівська Аравія умовно вирішила покарати низку країн ОПЕК за збільшення квот на видобуток нафти.

"Саудівська Аравія суттєво нарощує видобуток власної нафти, теж саме роблять США. Нафти стає багато. Ціна суттєво падає і СРСР залишається без значної частини доходів нафтодоларів. За 5 років економіка СРСР фактично тріщить по швах і вже у 1991 році він розвалюється. Тому в саме в 1986 році Саудівська Аравія відіграла ключову роль", – пояснив він.

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Налагодити відносини

Налагодити відносини з нафтовими країнами – важливе завдання для України, підкреслив Борис Тизенгаузен. І особисті візити Володимира Зеленського відіграють у цьому важливу роль.

Візит Володимира Зеленського вкрай важливий. Нам треба налагоджувати відносини з арабськими країнами, які дійсно є ключовими гравцями на нафтовому ринку,

– додав він.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк підкреслив, що особисті зустрічі глав держав – важливий психологічний момент. Але під час таких заходів для Володимира Зеленського існує чимало ризиків в умовах повномасштабної війни.

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