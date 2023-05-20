Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он объяснил, какую роль сыграла Саудовская Аравия в распаде СССР.

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"Это важный визит, потому что Лига арабских государств – ключевой игрок на рынке нефти фактически. Напомню, что Саудовская Аравия была одной из ключевых причин, почему СССР в свое время развалился", – добавил политтехнолог.

Поставила крест на СССР

Итак, Саудовская Аравия в свое время поспособствовала распаду СССР. Речь идет о событиях 1986 года, напомнил Тизенгаузен. Тогда Саудовская Аравия условно решила наказать ряд стран ОПЕК за увеличение квот на добычу нефти.

"Саудовская Аравия существенно наращивает добычу собственной нефти, то же самое делают США. Нефти становится много. Цена существенно падает и СССР остается без значительной части доходов нефтедолларов. За 5 лет экономика СССР фактически трещит по швам и уже в 1991 году она разваливается. Поэтому именно в 1986 году Саудовская Аравия сыграла ключевую роль", – объяснил он.

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Наладить отношения

Наладить отношения с нефтяными странами – важная задача для Украины, подчеркнул Борис Тизенгаузен. И личные визиты Владимира Зеленского играют в этом немаловажную роль.

Визит Владимира Зеленского очень важен. Нам нужно налаживать отношения с арабскими странами, которые действительно являются ключевыми игроками на нефтяном рынке,

– добавил он.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что личные встречи глав государств – важный психологический момент. Но для Владимира Зеленского существует немало рисков в условиях полномасштабной войны.

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