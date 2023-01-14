Ситуация резко изменилась: насколько сильно нефтяные санкции ударили по России

Ситуация в российском бюджете резко поменялась. Нефтяные санкции очень больно ударили по России и ее бюджету, где огромный дефицит.

Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. А еще Евросоюз в 10-м пакете санкций может ограничить ядерный сектор России.

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Нефтяное эмбарго ударило по России в декабре

Омельченко отметил, что нефтяное эмбарго больно ударило по России именно в декабре. Если к декабрю бюджет России был профицитным, то в декабре дефицит бюджета России достиг 4 триллионов рублей.

То есть только за один декабрь ситуация резко изменилась в экономической парадигме России,

– заметил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Омельченко о том, как сильно нефтяные санкции ударили по России: смотрите видео

Влияние санкционной политики по нефти

Это именно влияние санкционной политики в отношении нефти. Санкции были введены 5 декабря. В тот же день было введено эмбарго в странах большой семерки, Евросоюзе и Австралии. Уже мы видим наглядные результаты, демонстрирующие очень действенную работу этого санкционного режима,

"Он продолжил, что, безусловно, в 2023 году, после введения санкций с 5 февраля на российские нефтепродукты, ситуация с российским бюджетом усложнится радикально", — подчеркнул Омельченко.

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