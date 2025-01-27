Немецкая экономика испытывает серьезный спад

Экономика Германии существенно сократилась за последние два года. Это второй случай такого годового спада с 1951 года.

Немецкая экономическая модель не работает

Эту ситуацию сравнивают с кризисом 2000-х годов, когда безработица в Германии достигала 12%, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также Становится все хуже: как сокращается крупнейшая экономика Европы

Тогда стабилизировать экономику удалось рядом реформ. Но современные вызовы стали сложнее, ведь они подрывают саму основу экспортноориентированной модели, пишет издание.

Интересно! Китай, который ранее был ключевым драйвером, теперь растет значительно медленнее, как и мировая торговля. Рынки, ранее обеспечивавшие Германию доходами, больше не гарантируют стабильности. Без быстрорастущих экспортных рынков нынешняя экономическая модель Германии становится нежизнеспособной.

Немецкая промышленность в кризисе

С 2018 года промышленное производство в Германии сократилось на 15%, а количество работников в производственном секторе уменьшилось на 3%. Производители металлургии и электротехники прогнозируют увольнение до 300 000 человек в течение следующих пяти лет из-за роста расходов.

Несмотря на эти вызовы, немецкие политики придерживаются устаревших подходов, избегая радикальных реформ. Вместо этого предлагаются только мелкие меры, такие как снижение налогов или новые торговые соглашения.

Заметьте! Германии необходимо инвестировать около 600 миллиардов евро в модернизацию в течение 10 лет. Однако высокие налоги и конституционные ограничения мешают как увеличению государственных расходов, так и стимулированию потребления граждан.