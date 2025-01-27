Німецька економічна модель не працює

Цю ситуацію порівнюють з кризою 2000-х років, коли безробіття в Німеччині досягало 12%, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Тоді стабілізувати економіку вдалося низкою реформ. Але сучасні виклики стали складніші, адже вони підривають саму основу експортноорієнтованої моделі, пише видання.

Цікаво! Китай, який раніше був ключовим драйвером, тепер зростає значно повільніше, як і світова торгівля. Ринки, що раніше забезпечували Німеччину прибутками, більше не гарантують стабільності. Без швидкозростаючих експортних ринків нинішня економічна модель Німеччини стає нежиттєздатною.

Німецька промисловість у кризі

З 2018 року промислове виробництво в Німеччині скоротилося на 15%, а кількість працівників у виробничому секторі зменшилася на 3%. Виробники металургії та електротехніки прогнозують звільнення до 300 000 осіб упродовж наступних п'яти років через зростання витрат.

Попри ці виклики, німецькі політики дотримуються застарілих підходів, уникаючи радикальних реформ. Натомість пропонуються лише дрібні заходи, такі як зниження податків чи нові торгівельні угоди.

Зауважте! Німеччині необхідно інвестувати близько 600 мільярдів євро в модернізацію впродовж 10 років. Проте високі податки та конституційні обмеження заважають як збільшенню державних витрат, так і стимулюванню споживання громадян.