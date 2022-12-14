Сильный ветер и оледенение сетей: как ненастье влияет на ситуации с энергетикой
Зимняя непогода в этом году может дополнительно усугублять ситуацию с энергосистемой в Украине. Как мокрый снег и сильный ветер влияют на состояние высоковольтных сетей, читайте в материале 24 канала.
Напоминаем, что ухудшение погодных условий на всей территории страны не только влияет на состояние сетей, но и усложняет работу ремонтных бригад.
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Какая сейчас ситуация с энергетикой
Отключения света все еще продолжаются во всех областях страны. Ситуация с энергообеспечением несколько улучшилась, но в некоторых регионах были введены аварийные отключения.
Еще раньше гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что света в Украине станет чуть больше. Это стало возможным благодаря тому, что Украина получила еще 1000 мегаваттов, подключив дополнительные мощности поколения.Это поможет реже выключать свет в "серых" зонах графиков отключений Но, несмотря на это, генерация выросла не до такого уровня, как была до обстрелов.
Подачу света, к сожалению, трудно восстановить на Востоке Украины. Там проходят ежедневные обстрелы, ремонтные работы проводить сложно. Дело в том, что энергообъекты терпят постоянные поражения и часто служат мишенью для врага.
Станет ли непогода камнем преткновения для энергетиков
Как рассказывает 24 каналу Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", больше всего влияет на ремонтные работы энергетиков - зимние осадки.
К счастью, сейчас достаточно высокие температуры, как для декабря. Нет сильных морозов. Это хорошо влияет на энергетику с точки зрения экономии ресурсов, а именно использования газа и электричества, которое зависит от температуры.
Однако другое дело – осадки. Они плохо влияют на ситуацию с энергосистемой. Вьюги, большое количество снега и прочее усложняют ремонтные работы и приводят к авариям на линиях.
Что касается оледенения высоковольтных линий, то это не новое явление для нас. В Украине зимняя непогода приходит каждый год. Энергетики хорошо знают, что делать в таких ситуациях. Вопрос только в ресурсах: людях и технике.
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Что нужно приобрести в случае блекаута
- Запас пищи и воды;
Нужно подготовиться к любому развитию событий, купив быстро готовящиеся и не портящиеся продукты без холодильника: консервы (мясные, рыбные и овощные), каши, которые можно запаривать кипятком (овсяная, перловая, пшенная, пшеничная, гречневая и кускус)), вермишель быстрого приготовления, сухофрукты и орешки, хлебцы и сухари, шоколад, печенье, упакованные сладости.
Также нужно запастись водой. В сутки человеку понадобится не менее 3 литров питьевой и 15 литров технической воды. Рекомендуем сделать запас хотя бы на 3 дня.
- Альтернативные средства освещения;
Рекомендуется иметь несколько фонариков, чтобы на случай поломки можно было воспользоваться другим. Также стоит произвести запас батареек. Помогут и обычные свечи и гирлянды на батарейках.
- Лекарство;
Следует укомплектовать и базовую аптечку, положив туда обезболивающие, успокаивающие, жаропонижающие, противовоспалительные препараты против аллергии и отравления, бинт и антисептики. Также людям с хроническими заболеваниями следует позаботиться о лекарствах, которые им нужно регулярно употреблять.
- Радиоприемники и павербанки;
- Теплая одежда и одеяла;