Сильный ветер и оледенение сетей: как ненастье влияет на ситуации с энергетикой

Зимняя непогода в этом году может дополнительно усугублять ситуацию с энергосистемой в Украине. Как мокрый снег и сильный ветер влияют на состояние высоковольтных сетей, читайте в материале 24 канала.

Напоминаем, что ухудшение погодных условий на всей территории страны не только влияет на состояние сетей, но и усложняет работу ремонтных бригад.

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Какая сейчас ситуация с энергетикой

Отключения света все еще продолжаются во всех областях страны. Ситуация с энергообеспечением несколько улучшилась, но в некоторых регионах были введены аварийные отключения.

Еще раньше гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что света в Украине станет чуть больше. Это стало возможным благодаря тому, что Украина получила еще 1000 мегаваттов, подключив дополнительные мощности поколения.

Это поможетграфиков отключений Но, несмотря на это, генерация выросла не до такого уровня, как была до обстрелов.

Подачу света, к сожалению, трудно восстановить на Востоке Украины. Там проходят ежедневные обстрелы, ремонтные работы проводить сложно. Дело в том, что энергообъекты терпят постоянные поражения и часто служат мишенью для врага.

Станет ли непогода камнем преткновения для энергетиков

Как рассказывает 24 каналу Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", больше всего влияет на ремонтные работы энергетиков - зимние осадки.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" К счастью, сейчас достаточно высокие температуры, как для декабря. Нет сильных морозов. Это хорошо влияет на энергетику с точки зрения экономии ресурсов, а именно использования газа и электричества, которое зависит от температуры.

Однако другое дело – осадки. Они плохо влияют на ситуацию с энергосистемой. Вьюги, большое количество снега и прочее усложняют ремонтные работы и приводят к авариям на линиях.

Что касается оледенения высоковольтных линий, то это не новое явление для нас. В Украине зимняя непогода приходит каждый год. Энергетики хорошо знают, что делать в таких ситуациях. Вопрос только в ресурсах: людях и технике.

что, несмотря на бесперебойную работу энергетиков, аварии в результате непогоды все же случаются, и чем больше их, тем дольше нет света.

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Что нужно приобрести в случае блекаута

Запас пищи и воды;

Нужно подготовиться к любому развитию событий, купив быстро готовящиеся и не портящиеся продукты без холодильника: консервы (мясные, рыбные и овощные), каши, которые можно запаривать кипятком (овсяная, перловая, пшенная, пшеничная, гречневая и кускус)), вермишель быстрого приготовления, сухофрукты и орешки, хлебцы и сухари, шоколад, печенье, упакованные сладости.

Также нужно запастись водой. В сутки человеку понадобится не менее 3 литров питьевой и 15 литров технической воды. Рекомендуем сделать запас хотя бы на 3 дня.

Альтернативные средства освещения;

Рекомендуется иметь несколько фонариков, чтобы на случай поломки можно было воспользоваться другим. Также стоит произвести запас батареек. Помогут и обычные свечи и гирлянды на батарейках.

Лекарство;

Следует укомплектовать и базовую аптечку, положив туда обезболивающие, успокаивающие, жаропонижающие, противовоспалительные препараты против аллергии и отравления, бинт и антисептики. Также людям с хроническими заболеваниями следует позаботиться о лекарствах, которые им нужно регулярно употреблять.