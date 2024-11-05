Три страны уменьшили закупки российского угля: в чем причина

Три страны, которые были главными покупателями российского угля после введения эмбарго Евросоюза, внезапно уменьшили закупки. Речь идет о Китае, Индии и Турции.

Какие страны уменьшили импорт угля

За период с января по сентябрь 2024 года экспорт угля в эти страны существенно снизился, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Показатели экспорта изменились следующим образом:

экспорт в Китай снизился на 9,5%, до 53,7 миллиона тонн;

в Индию – на 23%, до 20,1 миллиона тонн;

в Турцию – на 35%, до 15,3 миллиона тонн.

Заметьте! Также заметно сократился экспорт в Южную Корею (до 5 миллионов тонн) и Японию (до 385,6 тысяч тонн). Отгрузки в ОАЭ за девять месяцев уменьшились на 20%, до 3,1 миллиона тонн.

В какие страны экспорт вырос

Общий объем экспорта угля из России за январь-сентябрь снизился на 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 132,5 миллиона тонн.

Несмотря на это, некоторые страны начали экспортировать больше угля из России:

Экспорт значительно вырос во Вьетнам (в 4,7 раза) и Гонконг (на 10%).

Также увеличила импорт угля Беларусь – в 17 раз, до 5,7 миллиона тонн.

Поставки в Казахстан выросли на 33% (до 452,9 тысячи тонн), а в Абхазию – в 3,4 раза, до 78 тысяч тонн.

Поставки энергетического угля составили 108,3 миллиона тонн, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заметьте! В то же время экспорт коксующегося (металлургического) угля вырос на 3%, до 24,3 миллиона тонн. В сентябре общий экспорт российского угля уменьшился на 21,5% по сравнению с прошлым годом, до 12,5 миллиона тонн.