Які країни зменшили імпорт вугілля

За період з січня по вересень 2024 року експорт вугілля до цих країн суттєво знизився, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також У ДТЕК пояснили пораду українцям "розраховувати на себе" у підготовці до зими

Показники експорту змінилися таким чином:

експорт до Китаю знизився на 9,5%, до 53,7 мільйона тонн;

до Індії – на 23%, до 20,1 мільйона тонн;

до Туреччини – на 35%, до 15,3 мільйона тонн.

Зауважте! Також помітно скоротився експорт до Південної Кореї (до 5 мільйонів тонн) і Японії (до 385,6 тисяч тонн). Відвантаження до ОАЕ за дев'ять місяців зменшилися на 20%, до 3,1 мільйона тонн.

До яких країн експорт зріс

Загальний обсяг експорту вугілля з Росії за січень-вересень знизився на 14% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши 132,5 мільйона тонн.

Попри це, деякі країни почали експортувати більше вугілля з Росії:

Експорт значно зріс до В'єтнаму (в 4,7 раза) і Гонконгу (на 10%).

Також збільшила імпорт вугілля Білорусь – у 17 разів, до 5,7 мільйона тонн.

Поставки до Казахстану зросли на 33% (до 452,9 тисячі тонн), а до Абхазії – в 3,4 раза, до 78 тисяч тонн.

Постачання енергетичного вугілля склали 108,3 мільйона тонн, що на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зауважте! Водночас експорт коксівного (металургійного) вугілля зріс на 3%, до 24,3 мільйона тонн. У вересні загальний експорт російського вугілля зменшився на 21,5% порівняно з минулим роком, до 12,5 мільйона тонн.