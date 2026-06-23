Из бюджета "исчезли" 2,3 миллиарда: БЭБ раскрыло масштабную табачную схему

Детективы Бюро экономической безопасности Украины раскрыли масштабную схему производства и сбыта неучтенных сигарет. Из-за этой махинации государственный бюджет недополучил миллиарды гривен.

В чём суть дела

В схеме был задействован один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, который долгое время работал в Ровенской области, сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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Как выяснило следствие, должностные лица этого предприятия организовали незаконную схему по изготовлению и продаже сигарет без уплаты налогов в бюджет.

Для этого чиновники в 2023–2024 годах инсценировали исчезновение табачного сырья весом более 1,1 тыс. тонн. Именно этот табак затем использовали для производства сигарет, которые поставлялись контрабандой даже в страны ЕС.

Для продажи неучтенных сигарет злоумышленники использовали поддельные марки. Бухгалтерский учет своей незаконной деятельности, разумеется, не вели.

В результате государственный бюджет Украины потерял из-за этой махинации более 2,3 миллиарда гривен акцизного налога.

В ходе документальной проверки органы ГНС установили неуплату более 2,3 миллиарда гривен акцизного налога. Эти выводы подтверждены судебно-экономической экспертизой,

– отметили в БЭБ.

Фото: Детективы раскрыли незаконную табачную схему / БЭБ

Какие последствия для организаторов

Детективы БЭБ уже сообщили директору предприятия, причастному к организации преступной схемы, о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Его подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Предприятие больше не осуществляет хозяйственной деятельности, а лицензия на производство табачных изделий аннулирована. Таким образом, прекращена деятельность одного из ключевых игроков теневого табачного рынка Украины,

– добавили в БЭБ.

Таким образом, эта схема показывает, что теневой рынок табака наносит огромный ущерб государственному бюджету. Миллиарды неуплаченных налогов означают меньше средств для финансирования армии, социальных выплат и других государственных нужд.

Напомним, в марте БЭБ раскрыло крупнейшую в своей практике подпольную фабрику табачных изделий. По данным следствия, фабрика производила до 10 тысяч сигарет в минуту, а за сутки – примерно 720 тысяч пачек контрафактной продукции.