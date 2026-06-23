У чому суть справи

У схемі був задіяний один з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні, який працював довгий час на Рівненщині, повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко.

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Як з'ясувало слідство, службові особи цього підприємства організували незаконну схему з виготовлення та продажу сигарет без сплати податків до бюджету.

Для цього посадовці у 2023 – 2024 роках інсценували зникнення тютюнової сировини вагою понад 1,1 тис. тонн. Саме цей тютюн потім використали для виробництва цигарок, які йшли контрабандою навіть до країн ЄС.

Для продажу необлікованих сигарет зловмисники використовували підроблені марки. Бухгалтерський облік своєї незаконної діяльності, звісно, не проводили.

У підсумку державний бюджет України втратив через цю оборудку понад 2,3 мільярда гривень акцизного податку.

Під час документальної перевірки органи ДПС встановили несплату понад 2,3 мільярда гривень акцизного податку. Ці висновки підтверджено судово-економічною експертизою,

– зазначили у БЕБ.

Фото: Детективи викрили незаконну тютюнову схему / БЕБ

Які наслідки для організаторів

Детективи БЕБ вже повідомили директору підприємства, причетному до організації злочинної схеми. про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального Кодексу України.

Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Підприємство більше не здійснює господарської діяльності, а ліцензію на виробництво тютюнових виробів анульовано. Таким чином припинено діяльність одного з ключових гравців тіньового тютюнового ринку України,

– додали в БЕБ.

Таким чином, ця схема показує, що тіньовий ринок тютюну завдає величезних збитків державному бюджету. Мільярди несплачених податків означають менше коштів для фінансування армії, соціальних виплат та інших державних потреб.

Нагадаємо, у березні БЕБ викрило найбільшу підпільну фабрику тютюнових виробів у своїй практиці. За даними слідства, фабрика виготовляла до 10 тисяч сигарет щохвилини, а за добу – приблизно 720 тисяч пачок контрафактної продукції.