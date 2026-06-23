В чём суть дела
В схеме был задействован один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, который долгое время работал в Ровенской области, сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Смотрите также "Разбивали бизнес" через родственников-ИП: БЭБ раскрыло преступную схему в сети мини-маркетов
Как выяснило следствие, должностные лица этого предприятия организовали незаконную схему по изготовлению и продаже сигарет без уплаты налогов в бюджет.
Для этого чиновники в 2023–2024 годах инсценировали исчезновение табачного сырья весом более 1,1 тыс. тонн. Именно этот табак затем использовали для производства сигарет, которые поставлялись контрабандой даже в страны ЕС.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Для продажи неучтенных сигарет злоумышленники использовали поддельные марки. Бухгалтерский учет своей незаконной деятельности, разумеется, не вели.
В результате государственный бюджет Украины потерял из-за этой махинации более 2,3 миллиарда гривен акцизного налога.
В ходе документальной проверки органы ГНС установили неуплату более 2,3 миллиарда гривен акцизного налога. Эти выводы подтверждены судебно-экономической экспертизой,
– отметили в БЭБ.
Фото: Детективы раскрыли незаконную табачную схему / БЭБ
Какие последствия для организаторов
Детективы БЭБ уже сообщили директору предприятия, причастному к организации преступной схемы, о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.
Его подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Предприятие больше не осуществляет хозяйственной деятельности, а лицензия на производство табачных изделий аннулирована. Таким образом, прекращена деятельность одного из ключевых игроков теневого табачного рынка Украины,
– добавили в БЭБ.
Таким образом, эта схема показывает, что теневой рынок табака наносит огромный ущерб государственному бюджету. Миллиарды неуплаченных налогов означают меньше средств для финансирования армии, социальных выплат и других государственных нужд.
Напомним, в марте БЭБ раскрыло крупнейшую в своей практике подпольную фабрику табачных изделий. По данным следствия, фабрика производила до 10 тысяч сигарет в минуту, а за сутки – примерно 720 тысяч пачек контрафактной продукции.