До 100 миллионов евро: одна из стран увеличила взнос в Фонд поддержки энергетики Украины
- Нидерланды увеличили вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на 35 миллионов евро, доведя общий объем до 100 миллионов евро.
- Этот вклад направлен на установку СЭС на крышах зданий для поддержки критической инфраструктуры, в частности больниц, в результате обесточиваний после атак.
Нидерланды сделают дополнительный взнос в Фонд поддержки энергетики Украины. Его размер составит 35 миллионов евро.
Какую помощь оказывают Нидерланды Украине?
В частности общий объем поддержки, осуществляемой через Фонд, возрастет до 100 миллионов евро, о чем сообщили в Минэнерго.
Читайте также Укрепление украинской устойчивости: государство-союзник предоставило новую энергетическую помощь
Как отметили в ведомстве, 35 миллионов евро нового взноса страна-союзница направляет на установку систем СЭС на крышах зданий через инициативу "Луч надежды". С помощью проекта хотят обеспечить питание объектов критической инфраструктуры, в частности больниц. Цель – чтобы эти заведения получали света даже в условиях аварийных отключений централизованного электроснабжения после массированных атак врага.
Мы благодарим Нидерланды за непоколебимую поддержку украинской энергетики,
– сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль.
Важно! На сегодня общий объем подписанных взносов международных партнеров в Фонд поддержки энергетики составляет более 1,8 миллиарда евро, однако из-за российских атак потребности Украины постоянно растут.
Напомним, что Нидерланды активно помогают Украине. Например, об очередном пакете помощи рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в январе.
Она поблагодарила Нидерланды за объявление дополнительной помощи в 23 миллиона евро – в поддержку энергетического сектора Украины. Как отметила Свириденко, деньги направят:
- на финансирование закупки газа;
- срочный ремонт электростанций;
- поставки критически важного энергетического оборудования от нидерландских компаний, в частности генераторов и кабелей.
Обратите внимание! С учетом этого взноса общий объем поддержки энергетики Украины от Нидерландов в 2026 году составит 133 миллиона евро.
Какую еще помощь оказывали Нидерланды?
- В декабре 2025 года Нидерланды выделили дополнительную помощь для Украины. 500 миллионов евро направлены за счет Фонда бюджета на оборонное оборудование, а еще 200 миллионов евро – за счет бюджета Министерства иностранных дел – еще 200 миллионов евро.
- Также Нидерланды выделили 250 миллионов евро для Украины в рамках программы PURL. Средства предусмотрены для поставки со складов Соединенных Штатов систем противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и тому подобное.