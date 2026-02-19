Не военная помощь: на что Нидерланды выделили 2 миллиона евро для Украины

Правительство Нидерландов продолжает оказывать непоколебимую поддержку Украине. В частности, в начале 2026 года дополнительно выделили 2 миллиона евро на поиск украинских детей.

Какую помощь оказали Нидерланды?

Речь идет о возвращении несовершеннолетних из Украины, которых похитила Россия, о чем сообщается на сайте Министерства иностранных дел Нидерландов.

Читайте также Новая "порция" поддержки: Швеция оказывает военную помощь Украине

В тексте идет речь о том, что вместе с союзниками Нидерланды продолжают поддерживать Украину. В частности, они предоставляют ДНК-наборы для поиска пропавших украинских детей. Эти наборы используются для воссоединения детей, которые похищены Россией, с их семьями.

В начале 2026 года Нидерланды дополнительно выделили 2 миллиона евро на эти цели,

– отметили в ведомстве.

Также Нидерланды предоставляют много другой поддержки, среди которой:

помощь в сферах здравоохранения, психосоциальной поддержки пострадавших, сельского хозяйства и кибербезопасности;

поддержка в области здравоохранения, психосоциальной поддержки пострадавших, сельского хозяйства и кибербезопасности;

военная помощь: оборудование, в частности боеприпасы, истребители F-16 и системы противовоздушной обороны, а также обучение для украинских военных;

внедрение санкций против России и тому подобное.

Нидерланды действительно много раз выделяли помощь для Украины. Например, в феврале текущего года страна объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма составляет 35 миллионов евро. Об этом сообщали в Минэнерго.

Так 35 миллионов евро нового взноса направляются на установку систем СЭС на крышах зданий через инициативу "Луч надежды". Цель этого проекта – это обеспечение питания объектов критической инфраструктуры, в частности больниц.

Заметьте! Таким образом, даже в условиях аварийных отключений света, они смогут функционировать.

Какую еще помощь предоставляли Нидерланды Украине?