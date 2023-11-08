Как рассказал 24 Канала эксперт Андрей Павловский, сейчас в Украине работает два уровня пенсионного страхования – это основной солидарный уровень и уровень добровольного пенсионного страхования. Впрочем, правительство работает над тем, чтобы до 2025 года запустить систему накопительных пенсий.
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Мы в начале независимости планировали, что между ними будет еще система – это общая обязательная государственная система пенсионного страхования, где в принудительном порядке государство будет частично с работодателей, частично с самого рабочего, забирать определенный процент. Все проценты будут накапливаться в государственной накопительной системе. Впрочем, так сложилось исторически, и по объективным обстоятельствам, что у нас только есть первый и третий уровень пенсионного страхования.
Виды пенсионных систем
Солидарная система
Андрей Павловский объясняет, что базовой и фундаментальной системой, основой пенсионного обеспечения в Украине, как и в европейских странах, является солидарная система.
Там суть такова, что люди, которые работают, платят определенные взносы от заработной платы в Пенсионный фонд. Частично они, а частично их работодатели. Таким образом ПФУ оплачивает нынешних пенсионеров,
– говорит он.
К тем, кто платит взносы в фонд, входят: официально трудоустроенные, физлица-предприниматели (ФЛП) и самозанятые лица. Они платят единый социальный взнос (ЕСВ).
- За наемных работников ЕСВ платит работодатель – 22% от официальной ставки.
- ФЛП платят 22% от минимальной зарплаты – это 1 474 гривны на сегодня.
- Самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны платить единый взнос, начисленный за календарный год. Единый взнос составляет 22% от годового размера дохода.
Добровольно-накопительная
С 2005 года в Украине кроме солидарной системы пенсий есть еще добровольно-накопительная система.
Согласно ей граждане добровольно формируют свои пенсионные накопления с помощью взносов от физлиц или работодателей.
Обязательная накопительная
Сейчас принятие накопительной системы только обсуждается в Украине. Она похожа на добровольно-накопительную, но предусматривает уже обязательное отчисление средств с граждан. Поэтому каждый официально трудоустроенный украинец будет иметь отдельный счет, на который ежемесячно будет зачисляться определенная сумма средств из зарплаты.
Человек подписывает договор с операторами пенсионного фонда или банка. Поэтому определенный процент, который можно определить самостоятельно, уплачивается в накопительную систему. А потом при выходе на пенсию кроме основной солидарной пенсии, можно получить еще и дополнительные деньги, которые накопились,
– уверяет Павловский.
Еще раньше весной министр Минсоцполитики Оксана Жолнович рассказала, что накопительная система будет предусматривать 7–10% от зарплаты для пенсии. В то же время часть этой суммы будет вносить работодатель, а часть – работник.
Среди инструментов, в которые можно инвестировать средства, должны быть высокотехнологичные и надежные отрасли, которые в начале дают высокие прибыли – выше, чем инфляция в стране. Это может быть и консервативный вариант – государственные ОВГЗ.
Также, если бы в Украине была более открытая экономика, граждане могли бы инвестировать в иностранные пенсионные фонды. Там гарантий сохранности денег, особенно европейских, было бы больше.
Почему накопительная система еще не заработала в Украине
Как объясняет эксперт в силу объективных обстоятельств, в первую очередь экономических, в Украине не удается ввести обязательное государственное накопительное пенсионное страхование. Ведь есть определенные риски, связанные с опытом других стран.
Система накопительная, она успешна тогда, когда существует устойчивое развитие экономики, когда ощутимый рост доходов населения. Кроме того, все специалисты обращают внимание на то, что эта система эффективна и успешна тогда, когда на накопительных пенсионных счетах доходность хотя бы на 3% выше средних уровней. А еще нужно, чтобы были низкие административные расходы – не более 1–1,5%,
– говорит Андрей Павловский.
Вот неудачные опыты других стран:
- Польше не удалось ввести эту систему, потому что в стране были высокие административные расходы.
- В Чехии тоже не пошла эта система, а в Венгрии средства граждан после внедрения накопительной системы конфисковали обратно в солидарную.
- "Прогорели" такие накопленные системы в Аргентине и Чили, потому что в странах были высокие административные расходы – аж до 9%. В таком случае люди получали бы копейки с того, что всю жизнь накапливали.
Во время войны и тяжелого экономического кризиса слишком большие риски введения такой системы, кроме того, инфляция в стране не предусмотрена. То есть, вы, например, будете 30 лет откладывать себе, чтобы дополнительно к солидарной пенсии еще немного получить, потом придете за своими деньгами, а вам управляющий деньгами скажет: извините, вашу пенсию съела инфляция,
– рассказывает собеседник.
Когда украинцы выходят на пенсию
Обычно для украинцев выход на пенсию становится возможным при достижении не менее 30 лет страхового стажа после наступления 60 лет.
Если в 60 лет человек не имеет стажа в 30 лет, то выход на пенсию по возрасту становится возможен в 63 или 65 лет. Впрочем, если до 65 лет пенсионеру не удается достичь минимального страхового стажа, а это 15 лет, то пенсию по возрасту не предоставляют. В таком случае человек получает от государства социальную помощь в размере 2 093 гривен.
Кроме того, выйти на пенсию можно и досрочно, но только для определенных категорий граждан:
- Лица с особым состоянием здоровья: мужчины – 45 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа; женщины – 40 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
- Инвалиды по зрению I группы: мужчины – 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа; женщины – 40 лет, страховой стаж – 10 лет.
- Матери, родившие 5 или более детей, воспитавшие их до 6-летнего возраста, а также матери инвалидов с детства, которые воспитали их до 6-летнего возраста: матери – 50 лет, не менее 15 лет страхового стажа; отцы – 55 лет, не менее 20 лет страхового стажа.
- Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: мужчины – 55 лет при страховом стаже 25 лет; женщины – 50 лет, страховой стаж – 20 лет.
- Раньше выйти на пенсию могут и военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, обеспечивали национальную безопасность и оборону и имеют статус участника боевых действий (УБД).
Размеры пенсий
По состоянию на 2023 год больше всего украинских пенсионеров получают пенсию в размере от 2 до 3 тысяч гривен. В 2024 году ожидается, что произойдет перерасчет выплат. Скорее всего, это произойдет в марте, как в прошлом году.
Статистика размера выплат пенсионерам в Украине:
- 0,6% имеют выплаты до 2 тысяч гривен.
- 10,4% – более 10 тысяч гривен.
- 15% – от 4 тысяч до 5 тысяч гривен.
- 21,3% – от 3 тысяч до 4 тысяч гривен.
- 23,2% – от 5 тысяч до 10 тысяч гривен.
- 29,5% – от 2 тысяч до 3 тысяч гривен.