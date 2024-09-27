Новая платежка за газ

Жители многоквартирных домов в которых провели техническое обслуживание газопроводов, которые находятся за пределами квартиры, получат платежку за эти услуги.

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Некоторое время такие проверки не проводили, но впоследствии их все-таки вернули.

Обратите внимание! Сумма в платежках будет зависеть от количества квартир и конкретного поставщика услуг.

Реквизиты для оплаты услуг технического обслуживания газопроводов будут отличаться от реквизитов для оплаты за распределение газа. Если оплату будут осуществлять через отделение Укрпочты или банка, оператору надо обязательно отметить, что это плата за услуги технического обслуживания.

Если операцию осуществляют через мобильные приложения "Приватбанка" или Ощадбанка, нужно выбрать раздел с названием газораспределительных сетей своей области и подпункт "за техническое обслуживание ВБСГ".