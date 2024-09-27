Нова платіжка за газ

Мешканці багатоквартирних будинків у яких провели технічне обслуговування газопроводів, які перебувають за межами квартири, отримають платіжку за ці послуги.

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Певний час такі перевірки не проводили, але згодом їх все-таки повернули.

Зверніть увагу! Сума у платіжках залежатиме від кількості квартир та конкретного надавача послуг.

Реквізити для оплати послуг технічного обслуговування газопроводів відрізнятимуться від реквізитів для оплати за розподіл газу. Якщо оплату здійснюватимуть через відділення Укрпошти чи банку, оператору треба обов'язково наголосити, що це плата за послуги технічного обслуговування.

Якщо операцію здійснюють через мобільні програми "Приватбанку" або Ощадбанку, потрібно вибрати розділ з назвою газорозподільних мереж своєї області та підпункт "за технічне обслуговування ВБСГ".