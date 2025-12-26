Новая выплата для пенсионеров: кто и когда сможет получить 2 000 гривен

С 1 января 2026 года в Украине стартует новая программа по скринингу здоровья. Воспользоваться государственной поддержкой сможет каждый украинец и украинка в возрасте от 40 лет, в том числе и пенсионеры.

Как можно получить новую помощь?

На карточку зачислят 2 000 гривен, однако для их использования предусмотрены ограничения. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Правительство утвердило порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", направленной на раннее выявление болезней, которые больше всего влияют на продолжительность и качество жизни украинцев:

сердечно-сосудистые болезни;

сахарный диабет 2 типа;

проблемы ментального здоровья.

Каждый гражданин в возрасте от 40 лет на 30-й день после дня рождения получит персональное приглашение в Дию. После его принятия на "Дия.Карту" в течение нескольких дней будет зачислено 2 000 гривен, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга здоровья.

Обратите внимание! Те, кто не пользуется Дией, могут заказать пластиковую карточку со специальным счетом в одном из банков-партнеров и обратиться в ближайший ЦНАП. Администраторы помогут подать заявку и привязать счет, на который поступят средства.

Что входит в скрининг здоровья?

Место регистрации не имеет значения, пройти скрининг можно там, где вам удобно – в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ. Их перечень обнародуют позже.

В частности, в скрининг входят:

анкетирование : оценка рисков сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и проблем ментального здоровья;

: оценка рисков сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и проблем ментального здоровья; лабораторные исследования : показывают работу сердца, сосудов, почек;

: показывают работу сердца, сосудов, почек; физикальное обследование: измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста и тому подобное.

По результатам вы получите четкие рекомендации по образу жизни или, при необходимости, назначение лечения. К слову, необходимые препараты можно получить бесплатно или с небольшой доплатой по программе "Доступные лекарства".

На реализацию программы в госбюджете на 2026 год заложено 10 миллиардов гривен.

Сейчас мяч как бы на стороне человека. Вот вам средства, выбирайте себе сервис и пройдите скрининг здоровья. Потому что нам важно, чтобы вы его прошли для раннего выявления возможных болезней,

– сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

