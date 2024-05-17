МФВ рассмотрит новую программу для Украины до конца июня

Миссия Международного валютного фонда вскоре начнет оценку четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования для Украины. Успешное завершение этого этапа позволит выделить следующий финансовый транш.

Что будет оценивать МВФ

Во время ближайшего пересмотра миссия МВФ будет анализировать последние показатели экономического развития в Украине и обновлять макроэкономические прогнозы, включая оценку устойчивости государственного долга.

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Результаты анализа планируют представить Исполнительному совету МВФ до конца июня. От результатов будет зависеть предоставление Украине следующего финансового транша.

Еще в марте Исполнительный совет МВФ завершил третий пересмотр Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выплатить 880 миллионов долларов.

В Фонде отметили, что украинская экономика демонстрирует значительную устойчивость, хотя перспективы остаются неопределенными из-за войны. Несмотря на это, украинское правительство продолжает достигать прогресса в выполнении обязанностей по программе EFF.

Какая помощь нужна Украине

Директор-исполнитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что Украина нуждается во внешнем финансировании в размере 42 миллиарда долларов в 2024 году.

Она подчеркнула, что глобальная поддержка Украины остается сильной, но требует продолжения и наращивания. Георгиева также отметила, что война является большой человеческой трагедией и препятствием для развития мировой экономики, и призвала к ее прекращению.

В марте прошлого года было утверждено соглашение с Международным валютным фондом по Программе расширенного финансирования, что предусматривает предоставление Украине 15,6 миллиарда долларов.

В то же время США продолжают рассматривать пакет помощи для Украины, с ожидаемым голосованием 20 апреля. В этом году МВФ также планирует предоставить Украине финансовую поддержку, размер которой может составить 5,4 миллиарда долларов.