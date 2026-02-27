Деньги в обмен на реформы: какие обязательства взяла Украина в новой программе МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил новую программу финансирования для Украины на четыре года. Однако Киев должен выполнить 12 "структурных маяков", чтобы стабильно получать финансирование.

Какие первые обязательства Украины?

Об этом говорится в тексте меморандума Украины об экономической и финансовой политике, который МВФ обнародовал на своем сайте.

Первые три маяка Украине необходимо выполнить уже в ближайшее время:

до конца февраля – воплотить в жизнь рекомендации об усилении процесса назначения членов наблюдательных советов в государственных компаниях;

до конца марта – принять пакет налоговых изменений на 2026 и 32027 годы;

до конца марта – назначить на постоянной основе нового руководителя Государственной таможенной службы Украины.

В новую программу из старой перешли требование по несистемным банкам, которые переходят в государственную собственность. Любые финучреждения такого типа не будут рекапитализированы за счет бюджетных ресурсов, а должны передаваться для урегулирования в Фонд гарантирования вкладов.

Как требования к налогам?

Не отступил МВФ от требований по налоговых изменений. Украина обязана:

отменить налоговые льготы на импорт из-за дешевых почтовых отправлений;

ввести обязательную регистрацию плательщиками НДС с 1 января 2027 года для “упрощенцев”, чей оборот превышает общий порог.

Мы отменим возможности злоупотребления системой упрощенного налогообложения (ST) с целью уклонения от уплаты налога на доходы... Порог будет повышен умеренно, но он не будет превышать 4 миллиона гривен,

– отмечается в меморандуме.

Также в 2026 году надо подать в Раду поправки в Налоговый кодекс, чтобы исключить из второй группы упрощенной системы ряд видов деятельности с высокими рисками скрытой занятости. Например, к ним отнесли:

ІТ-отрасль;

консалтинг;

аудит;

маркетинг;

инженерию;

и юридические услуги.

Для третьей группы могут ввести повышенные дифференцированные ставки.

Важно! Отдельно акцент делается на цифровизации и запуске системы “Горизонт” для борьбы с неформальной занятостью.

Какие новые правила для наблюдательных советов?

Украина также должна изменить структуру номинационного комитетапо назначению членов наблюдательных советов госпредприятий. Предусматриваются:

строгие правила конфиденциальности для членов комитета;

учет гражданства только как второстепенного фактора;

усиление процедур оценивания кандидатов;

ежегодная оценка эффективности наблюдательных советов;

создание базы кандидатов с высокими оценками для будущих конкурсов.

Какие еще "маяки" предусматривает программа?

Но этим обязательства, установленные новой программой МВФ, не ограничиваются: До конца июня 2026 года нужно подать в Раду поправки:

привести правила трансфертного ценообразования в соответствие со стандартами ОЭСР;

имплементировать статью 4 ATAD ЕС;

утвердить обновленную стратегию госкомпаний.

Также должны заработать:

система надзора за рисками третьих сторон;

новые правила проверки деклараций НАПК на основе риск-ориентированного подхода, предоставляя приоритет чиновникам в сферах высокого риска.

До конца июля правительство должно опубликовать технический анализ расходов в сферах электроэнергии, газа и теплоснабжения с расчетами сценариев финансово устойчивых реформ.

А уже до конца декабря предполагается:

создание централизованного хранилища данных для налоговой и таможни;

реформу управления Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с введением двухуровневой структуры;

назначение всех членов Счетной палаты по новым правилам.

Отдельно до конца апреля необходимо создать Консультативную группу экспертов для проверки кандидатов в Счетную палату.

Важно! Вчера, 26 февраля, Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую программу расширенного финансирования на 8,1 миллиарда долларов. В ближайшее время поступит первый транш, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

